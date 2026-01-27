Instagram/fullerton_pd - Η στιγμή που το μωρό κατέληξε στην μέση του δρόμου από το αυτοκίνητο της μητέρας του

Ένα σοκαριστικό βίντεο από τις ΗΠΑ δείχνει την στιγμή που ένα μωρό εκτοξεύεται από το αυτοκίνητο της μητέρας του, καταλήγοντας στην άσφαλτο, την στιγμή που ακριβώς από πίσω ερχόταν ένα δεύτερο ΙΧ, που σταμάτησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα την προηγούμενη Τρίτη (20/1) σε πολυσύχναστο δρόμο της Καλιφόρνια και η 35χρονη μητέρα του παιδιού, συνελήφθη από τις τοπικές αρχές, μετά τον σάλο που ξέσπασε στις ΗΠΑ και την κυκλοφορία του εν λόγω βίντεο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το 19 μηνών μωρό φαίνεται να πέφτει από την θέση του συνοδηγού, καταλήγοντας στο οδόστρωμα, με την μητέρα να ακινητοποιεί επιτόπου το όχημα και να κατεβαίνει κάτω, προκειμένου να βάλει ξανά το παιδί στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μωρό μεταφέρθηκε προληπτικά σε κοντινό νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του. Η Κρίστι Γουελς, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων στο Αστυνομικό Τμήμα Φούλερτον, δήλωσε ότι είναι «χαρούμενη» που το παιδί δεν τραυματίστηκε σοβαρά και υπενθύμισε στους γονείς ότι πρέπει να χρησιμοποιούν το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο.

«Μπορεί να σώσει τη ζωή του παιδιού σας», είπε. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και η αστυνομία ενθαρρύνει όποιον έχει περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα του Φούλερτον.



Πηγή: New York Post