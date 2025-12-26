Ένα βίντεο και διάφορα πλάνα από τη σειρά του BBC Dynasties, δείχνουν ένα συνεργείο άγριας ζωής στην Ανταρκτική να σπεύδει στην διάσωση αυτοκρατορικών πιγκουίνων, που είχαν παγιδευτεί μαζί με τα μικρά τους σε ένα βαθύ σχίσμα πάγου, χωρίς να μπορούν να το ανέβουν.

Οι πιγκουίνοι δεν μπορούσαν με τίποτα να τα καταφέρουν και αρκετοί από αυτούς έδειξαν σημάδια εξάντλησης. Το συνεργείο χρησιμοποίησε απλά εργαλεία και τα χέρια του για να δημιουργήσει μια μικρή ράμπα πάγου, επιτρέποντας στους πιγκουίνους να απελευθερωθούν. Η παρέμβαση προκάλεσε συζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με την ηθική της κινηματογράφησης άγριας ζωής. Η τοποθεσία και όλες οι λεπτομέρειες δεν έχουν επαληθευτεί προς το παρόν.

Advertisement

Advertisement

Τι είναι οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι

Οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι (Aptenodytes forsteri) είναι το μεγαλύτερο είδος πιγκουίνων στον κόσμο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη της Ανταρκτικής. Ζουν μόνο στην Ανταρκτική και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές και είναι οι μόνα πιγκουίνοι που αναπαράγονται κατά τη διάρκεια του πολικού χειμώνα.

Φτάνουν ύψος μέχρι περίπου 1,2 μέτρα και μπορούν να ζυγίζουν έως και 35-40 κιλά. Δεν μπορούν να πετάξουν, ωστόσο είναι εξαιρετικοί κολυμβητές και περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα αναζητώντας τροφή.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει γνωστές δεκάδες αποικίες κατά μήκος της Ανταρκτικής και η ακριβής τοποθεσία αρκετών εξ αυτών έχει γίνει αντιληπτή χάρη σε δορυφορικές παρατηρήσεις.