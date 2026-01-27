Ενα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που είχε εγκλωβιστεί σε πυκνό στρώμα πάγου στην Ανταρκτική διέσωσε η Αμερικανική Ακτοφυλακή.

Το timelapse βίντεο καταγράφει την επιχείρηση διάσωσης του παγιδευμένου κρουαζιερόπλοιο το οποίο έπλεε σε παγωμένα νερά για να προσεγγίσει το πλοίο και να το οδηγήσει σε ασφαλές μέρος.

Advertisement

Advertisement

🛑 The US Coast Guard rescued a luxury cruise ship trapped in dense ice in Antarctica, navigating frozen waters to break through the ice and escort the vessel to safety pic.twitter.com/LzgYbQ2L6I — Anadolu English (@anadoluagency) January 27, 2026

Το Scenic Eclipse II επικοινώνησε με το σκάφος Polar Star της Ακτοφυλακής για βοήθεια, ανέφεραν οι αρχές σε δελτίο τύπου στις 23 Ιανουαρίου.

Το πλοίο αναχώρησε από το Χόμπαρτ της Τασμανίας στην Αυστραλία στις 6 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το CruiseMapper. Το ταξίδι έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο Ντάνεντιν της Νέας Ζηλανδίας στις 29 Ιανουαρίου.