Μια σειρά από φωτογραφίες της Jennifer Aniston με αφέλειες σε διαφορετικές φάσεις της ζωής της ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένα νέο κύμα έμπνευσης στα social media. Η γνωστή ηθοποιός, με τη χαρακτηριστική της αίσθηση του χιούμορ, δημοσίευσε εικόνες και έγραψε στη λεζάντα «Σκεφτείτε το προτού κάνετε αφέλειες…», προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση από θαυμαστές αλλά και διάσημες συναδέλφους της. Δεν άργησε να φανεί πως το συγκεκριμένο hair look όχι μόνο δεν ξεπεράστηκε, αλλά επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ.

Η Sandra Bullock σχολίασε με χιούμορ πως «η ζωή είναι αυτό που συμβαίνει ενώ περιμένεις τις αφέλειές σου να μακρύνουν», ενώ η Reese Witherspoon μίλησε για μια σχεδόν «μοιραία» σχέση με τις αφέλειες, σαν να επιστρέφουν πάντα στον δρόμο της. Η Jennifer Garner, από την πλευρά της, υιοθέτησε πιο αυστηρό τόνο, λέγοντας πως ίσως οι αφέλειες να πρέπει να αφήνονται στους ειδικούς, ταγκάροντας παράλληλα τις υπόλοιπες για να ενισχύσει το χιουμοριστικό κλίμα. Η Kerry Washington ολοκλήρωσε το viral στιγμιότυπο με μια πιο τολμηρή και παιχνιδιάρικη ανάρτηση, μιλώντας για «συμμορία της αφέλειας» και μετατρέποντας το trend σε διαδικτυακό inside joke μεταξύ των celebrities.

Πίσω από το χιούμορ και τις αναρτήσεις, όμως, κρύβεται μια πραγματική τάση στον χώρο της ομορφιάς. Οι λεγόμενες see-through ή wispy bangs έχουν αρχίσει να κυριαρχούν διεθνώς, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με ισχυρή επιρροή από την ασιατική μόδα. Πρόκειται για πιο ελαφριές, αραιές αφέλειες που αφήνουν το μέτωπο να φαίνεται διακριτικά, δημιουργώντας ένα πιο φυσικό και «αέρινο» αποτέλεσμα σε σχέση με τις κλασικές βαριές αφέλειες.

Αυτό το στυλ θεωρείται ιδανικό για όσες θέλουν μια αλλαγή χωρίς δραστική δέσμευση, καθώς προσαρμόζεται εύκολα, χτενίζεται γρήγορα και «σβήνει» αρμονικά μέσα στα υπόλοιπα μαλλιά. Το γεγονός ότι πλαισιώνει το πρόσωπο χωρίς να το βαραίνει το κάνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους προτιμούν πιο φυσικές αλλά ταυτόχρονα μοντέρνες εμφανίσεις.

Το συγκεκριμένο trend φαίνεται πως δεν είναι απλώς μια στιγμιαία μόδα, αλλά μια αισθητική που συνεχίζει να εξελίσσεται, επηρεάζοντας ολοένα και περισσότερες επιλογές στο hairstyling παγκοσμίως.