Τί κοινό έχει ο Ελβις Πρίσλεϊ με τον Τζον Τραβόλτα; Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύφθηκαν σε αγωγή κατά της συζύγου του «Βασιλιά», Πρισίλα Πρίσλεϊ, ο νεώτερος γιος του διάσημου ηθοποιού είναι στην πραγματικότητα δισέγγονος του Ελβις (!) αφού η εγγονή της Πρισίλα Ράιλι Κιού είναι η βιολογική του μητέρα και όχι η πρώην σύζυγος του Τραβόλτα, Κέλι Πρέστον η οποία πέθανε το 2020.

Ο ισχυρισμός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Χόλιγουντ και τα διεθνή μέσα και προέκυψε μετά από μια αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατέθεσαν οι πρώην συνεργάτες της Πρισίλα Πρίσλεϊ, Μπρίτζιτ Κρουζ και Kέβιν Φιάλκο, διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η εγγονή του Έλβις Πρίσλεϊ, Ράιλι Κίου, φέρεται να δώρισε τα ωάριά της στον Τζον Τραβόλτα και την εκλιπούσα σύζυγό του, Κέλι Πρέστον, ώστε να αποκτήσουν τον γιο τους Μπέντζαμιν, ο οποίος γεννήθηκε το 2010. Αν κάτι τέτοιο είναι όντως αληθές, ο 15χρονος σήμερα Μπέντζαμιν είναι δισέγγονος του Έλβις Πρίσλεϊ.

Elvis' wife Priscilla Presley hits out at 'outrageous and unethical allegation' that her granddaughter Riley Keough, 36, is the biological mother of John Travolta's youngest son, 15 https://t.co/jb687J26fz — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) December 18, 2025

Σε δήλωση του δικηγόρου της Πρισίλα αναφερόνται τα εξής: «Η Μπρίτζιτ και οι συνεργοί της έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει κανένα όριο, καμία ηθική γραμμή που δεν είναι διατεθειμένοι να ξεπεράσουν στην προσπάθειά τους να προκαλέσουν περαιτέρω πόνο στην Πρισίλα Πρίσλεϊ και την οικογένειά. Αυτές οι πρόσφατες εξωφρενικές κατηγορίες δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις αξιώσεις της υπόθεσης».

Η αγωγή, την οποία απέκτησε η Daily Mail και κατατέθηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, κατονομάζει την Πρισίλα και τον γιο της Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι Γκαρσία ως κατηγορούμενους και περιλαμβάνει μια σειρά από εκρηκτικούς ισχυρισμούς που αποδίδονται εξ ολοκλήρου σε φερόμενες δηλώσεις τρίτων.

Μεταξύ αυτών, ότι η εγγονή του Έλβις, Ράιλι, 36 ετών, φέρεται να δώρισε τα ωάριά της στον Τραβόλτα και την Πρέστον, ώστε το ζευγάρι να μπορέσει να καλωσορίσει τον γιο τους Μπεν, σήμερα 15 ετών, το 2010 – κάτι που, αν είναι αλήθεια, θα έκανε τον έφηβο δισέγγονο του Έλβις.

Υποστηρίχθηκε επίσης ότι η αποθανούσα μητέρα της Ράιλι, Λίζα Μαρί Πρέσλεϊ, είχε επίσης δωρίσει προηγουμένως τα ωάριά της, ώστε η Πρέστον να «μείνει έγκυος».

Ο πρώην σύζυγος της Λίζα Μαρί, Μάικλ Λόκγουντ – πατέρας των 17χρονων διδύμων της, Χάρπερ και Φίνλεϊ – αναφέρεται επανειλημμένα στο έγγραφο ως η φερόμενη πηγή αρκετών από τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 61χρονος Λόκγουντ φέρεται να είπε στους πρώην συνεργάτες της Πρίσλεϊ, ότι η Πρέστον «δεν μπορούσε να κάνει δικά της παιδιά και ότι ο Τραβόλτα και η Πρέστον είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τα ωάρια της Λίζα Μαρί για να μείνουν έγκυες».

Η καταγγελία δεν παρουσιάζει ιατρικά έγγραφα που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς και δεν είναι σαφές εάν τα ωάρια της Λίζα Μαρί απέδωσαν ποτέ ένα παιδί.

Όταν επικοινώνησε μαζί του η Daily Mail, ο Λόκγουντ αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που του αποδίδονται. «Αυτό ακούγεται τρελό», είπε. «Δεν έχω ακούσει τίποτα σχετικά με αυτό».

Riley Keough is John Travolta’s youngest son’s biological mother, new lawsuit claims https://t.co/sh7Fc7OdnT pic.twitter.com/aFdqCT3hHQ — Page Six (@PageSix) December 17, 2025

Αναφορές σε Σαηεντολογία, οικονομικά ανταλλάγματα κι ένας πόλεμος για την κληρονομιά του Ελβις



Η τροποποιημένη καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι οι Τραβόλτα προσέγγισαν ξανά τους Πρίσλεϊ το 2010 – ένα χρόνο μετά τον τραγικό θάνατο του γιου τους Τζέτ – ισχυριζόμενοι ότι ο Τραβόλτα προσπαθούσε να «σώσει την καριέρα του» εν μέσω κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση από άλλους άνδρες, ισχυρισμούς που ο Τραβόλτα αρνείται εδώ και καιρό.

Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι η Λόκγουντ ισχυρίστηκε ότι ο Τραβόλτα αποφάσισε αργότερα να μην χρησιμοποιήσει τα ωάρια της Λίζα Μαρί, φέροντας ότι δεν ήθελαν «ωάρια με ηρωίνη» – μια αναφορά στην αναφερόμενη εξάρτησή της κόρης του Ελβις από οπιοειδή.

Αντ’ αυτού, σύμφωνα με την καταγγελία, η Κίου φέρεται να παρείχε τα ωάριά της, ώστε η Πρέστον να μπορέσει να καλωσορίσει το τρίτο παιδί της και του Τραβόλτα, τον Μπεν, τον Νοέμβριο του 2010, όταν η Πρέστον ήταν 48 ετών.

Ο Τραβόλτα και η Πρέστον παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τρία παιδιά: την Έλλα, που σήμερα είναι 25 ετών, τον Μπέντζαμιν και τον μεγαλύτερο γιο τους, τον Τζετ. Ο Τζετ πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009, μετά από κρίση που υπέστη κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στις Μπαχάμες.

Αλλά η τροποποιημένη καταγγελία δεν σταματάει εκεί.

Σε αντάλλαγμα για τα ωάριά της, σύμφωνα με την αγωγή, η Kίου «έλαβε ένα παλιό Jaguar και πληρώθηκε μεταξύ 10.000 και 20.000 δολάρια για τη συμφωνία».

Η Kίου παντρεύτηκε τον Αυστραλό κασκαντέρ Μπεν Σμιθ-Πίτερσεν το 2015 και έχουν δύο παιδιά: μια κόρη, την Tούπελο, που γεννήθηκε το 2022, και ένα δεύτερο μωρό, που γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας το 2025.

Η τροποποιημένη καταγγελία αναφέρεται επίσης σε ένα χειρόγραφο σημείωμα που περιέχει τις φράσεις «CA fertility partners» (Συνεργάτες γονιμότητας της Καλιφόρνια), «Ben Travolta» (Μπεν Τραβόλτα) και «Kelly Preston carried baby» (Η Κέλι Πρέστον έφερε το μωρό).

Επιπλέον, παραθέτει μια ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου στην οποία ο Μπεν Τραβόλτα αναφέρεται ως ο «όμορφος δισέγγονος» της Πρισίλα Πρέσλεϊ.

Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι η φερόμενη συμφωνία απαιτούσε την «έγκριση» της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας, της οποίας ο Τραβόλτα είναι μέλος και περιελάμβανε την εποπτεία της Πρισίλα Πρέσλεϊ.

Οι Kρουζ και Φιάλκο ισχυρίζονται επίσης ότι ο Λόκγουντ ήθελε να χρησιμοποιήσει τις φερόμενες πληροφορίες «για να οργανώσει μια συμφωνία για τον ίδιο και τις κόρες του».

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Γκαρσία αργότερα «έκανε σκηνή», απαιτώντας από τους ενάγοντες να κρατήσουν την Ράιλι και τον γιο του Tραβόλτα μακριά από τον Τύπο, επιμένοντας ότι αυτός είναι ο μοναδικός άνδρας μουσικός της οικογένειας – ο οποίος αναφέρεται στην αγωγή ως «ο βασιλιάς».

Ο Γκαρσία κατηγορείται επίσης ότι απαίτησε διακανονισμό πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: Daily Mail