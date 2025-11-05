Θλίψη προκάλεσε στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου της Barbara Jankavski, της 31χρονης influencer που έγινε γνωστή ως η «Ανθρώπινη Barbie» (Human Barbie), μετά από 27 χειρουργικές επεμβάσεις και ξοδεύοντας πάνω από 42.000 λίρες προκειμένου να μοιάσει με την εμβληματική πλαστική κούκλα.

Η influencer Jankavski βρέθηκε νεκρή σε σπίτι στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, με την αστυνομία να χαρακτηρίζει τον θάνατό της ως «ύποπτο» και να αναμένει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, αναφέρει η Mirror. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Η τραγική είδηση ήρθε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο μιας άλλης Βραζιλιάνας influencer, της Φερνάντα Ολιβέιρα ντα Σίλβα, γνωστή ως Fernanda Maroca, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Lago Verde, σε ηλικία 30 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φίλη της άτυχης 31χρονης βρισκόταν στο σπίτι την ημέρα του θανάτου της και έφυγε λίγο πριν συμβεί το μοιραίο. Η ίδια ανέφερε στην αστυνομία ότι η Jankavski είχε τραυματίσει το μάτι της νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, η influencer είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές της όταν δημοσίευσε selfie όπου φαινόταν με μαυρισμένα μάτια, αποτέλεσμα πρόσφατης πλαστικής επέμβασης.

Στη λεζάντα του βίντεο, έγραψε: «Ημέρα 3 μετά το facelift – η ανάρρωση προχωρά πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι περίμενα! Η ουλή είναι σχεδόν αόρατη!»

Η Barbara είχε πάνω από 55.000 followers στο Instagram και 344.000 στο TikTok, όπου ήταν γνωστή με το ψευδώνυμο Boneca Desumana – δηλαδή «Απάνθρωπη Κούκλα». Η διαδικτυακή της πορεία ξεκίνησε όταν άρχισε να καταγράφει δημόσια τις πλαστικές της επεμβάσεις, ενώ είχε εμφανιστεί και σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημιστικές καμπάνιες στη Βραζιλία.

Παρά την έντονη παρουσία της στα social media, η τελευταία ανάρτησή της στο Instagram έγινε την 1η Οκτωβρίου, όταν δημοσίευσε βίντεο από συνάντηση με άλλη influencer, ενώ στο TikTok είχε να ανεβάσει περιεχόμενο από τις 7 Σεπτεμβρίου.

