Ποινή φυλάκισης 21,5 ετών επιβλήθηκε από βρετανικό δικαστήριο στον 54χρονο Πολ Ντόιλ, ο οποίος είχε ρίξει το όχημά του πάνω στο πλήθος, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των φίλων της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος τον Μάιο.

Ο δικαστής Andrew Menary KC δήλωσε ότι ο πρώην πεζοναύτης, ο οποίος κοίταζε μπροστά του χωρίς καμία έκφραση κατά την ανακοίνωση της ποινής, είχε προκαλέσει «φόβο και πανικό» και ότι η «αδιαφορία του για την ανθρώπινη ζωή ξεπερνούσε τα όρια της κοινής λογικής».

On Monday 26 May, thousands of people lined the streets to celebrate the @LFC parade.



What should have been a day of celebration for the city turned into a day of fear and anguish after Paul Doyle drove his car into a crowd, injuring more than 100 people.



It is only by sheer… pic.twitter.com/hNooQRrhGT — Merseyside Police (@MerseyPolice) December 16, 2025

Ομολόγησε 31 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με πρόθεση, επικίνδυνη οδήγηση και συμπλοκή, με θύματα που κυμαίνονταν από ένα μωρό έξι μηνών έως μια 77χρονη γυναίκα.

BREAKING: Paul Doyle, 54, is jailed for 21 and a half years after driving into crowds at the Liverpool Premier League victory parade.



Doyle last month pleaded guilty to 31 offences, relating to 29 victims aged between six months and 77 years. pic.twitter.com/fN1O8UZ18z — Sky News (@SkyNews) December 16, 2025

Ο Ντόιλ με το όχημά του τραυμάτισε 27 ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ενώ δύο ακόμη βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, σε «επτά λεπτά επικίνδυνης οδήγησης», ο Πολ Ντόιλ χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ως όπλο χτυπώντας περισσότερους από 100 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά και ηλικιωμένους.

«Όχι μόνο τραυμάτισε πολλούς ανθρώπους, αλλά προκάλεσε επίσης τρόμο και χάος σε μια ημέρα εορτασμών και χαράς», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ο λόγος για τον οποίο το έκανε; Η αλήθεια είναι τόσο απλή όσο και φρικτή, ο Πολ Ντόιλ έχασε την ψυχραιμία του και, σε έξαλλη κατάσταση, οδήγησε πάνω σε ανθρώπους, σκοπεύοντας να τους προκαλέσει σοβαρό κακό».