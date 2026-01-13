Ο Κόντι Χάκπο βοήθησε την ομάδα του την Λίβερπουλ να κερδίσει με 4-1 την Μπάρνσλεϊ στον χθεσινοβραδινό αγώνα του Κυπέλλου Αγγλίας.

Τα γκολ των Ντομίνικ Σζμποσλάι, Τζέρεμι Φρίμπονγκ, Φλόριαν Βίρτς και Χιούγκ Εκιτίκε εξασφάλισαν για τους «κόκκινους» την πρόκριση στον τέταρτο γύρο, όπου η ομάδα θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον.

Ωστόσο, ο Χάκπο ήταν αυτός που έκλεψε την παράσταση προσφέροντας μια εκπληκτική στιγμή στο γήπεδο.

Ο Ολλανδός αναγκάστηκε να παίξει για λίγο μ’ ένα μονάχα μόνο παπούτσι, σε μια εκπληκτική σκηνή.

Ο Χάκπο έχασε το άλλο του παπούτσι ενώ διεκδικούσε μια μπάλα στον αέρα. Καθώς προσγειωνόταν, ο επιθετικός φάνηκε να βρίσκει το δεξί του παπούτσι με τον συμπαίκτη του Φαν Ντάικ.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το παπούτσι του Χάκπο να βγει από το πόδι του.

Ωστόσο, δεν σταμάτησε, καθώς η Λίβερπουλ βρισκόταν σε φάση επίθεσης προς την εστία της Μπάρνσλεϊ.

Χωρίς χρόνο για χάσιμο, ο Χάκπο άρπαξε το παπούτσι του με το ένα χέρι και άρχισε να τρέχει προς το γήπεδο για να βοηθήσει την ομάδα του.

Και οι θεατές έμειναν έκπληκτοι όταν έλαβε μια πάσα ενώ έμπαινε στην περιοχή της Μπάρνσλεϊ.

Παρά το γεγονός ότι του έλειπε το δεξί του παπούτσι, ο Χάκπο ντρίμπλαρε γρήγορα προς τα εμπρός με την μπάλα, μεταφέροντάς την αρκετά μέτρα πριν δώσει μια πάσα με την κάλτσα στο πόδι.

Gakpo running with a boot in his hand😭 pic.twitter.com/GzD6bVRMP9 Advertisement January 12, 2026