Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια συνέντευξης της επικεφαλής των Συντηρητικών στην Βρετανία, Κέμι Μπάντενοχ. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο ITV, με τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Πέστο και δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Why does Kemi Badenoch have a huge rat running around in her house? #Peston pic.twitter.com/fYNqxkivDo Advertisement Advertisement February 4, 2026

Η Μπάντενοχ ασκούσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση των Εργατικών και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με αφορμή τον αμφιλεγόμενο διορισμό του Λόρδου Μάντελσον -ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση Έπσταϊν -στη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Did anyone see the mouse running under the radiator when @peston was interviewing Kemi Badenoch?! pic.twitter.com/q0fsc1JOMq February 5, 2026

Ενώ ζητούσε τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν τον έλεγχο ασφαλείας του διορισμού, το μικρό τρωκτικό πέρασε τρέχοντας δίπλα από ένα τραπέζι στο φόντο του πλάνου. Η ίδια δεν φάνηκε να το αντιλαμβάνεται και συνέχισε απρόσκοπτα τη συνέντευξη.