Έπειτα από 613 ημέρες πολιτικής αβεβαιότητας από τις εκλογές του Ιουνίου 2024, επτά κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της Περιφέρειας Βρυξελλών, της πρωτεύουσας όπως την αποκαλούν πολλοί της ΕΕ..

Μια τόσο παρατεταμένη διαδικασία είναι ασυνήθιστη για την Περιφέρεια. Αν και το Βέλγιο έχει παράδοση σε μακρές ομοσπονδιακές διαπραγματεύσεις. Μάλιστα το 2011 χρειάστηκαν 541 ημέρες όμως η καθυστέρη των 613 ημερών θεωρείται πρωτοφανής. Το παρατεταμένο πολιτικό κενό είχε αρχίσει να προκαλεί στασιμότητα, με έργα και αποφάσεις να καθυστερούν καθώς δεν υπήρχε πλήρης πολιτική εντολή για να προχωρήσουν, αλλά και αντιδράσεις των πολιτών.

Η σύνθεση της κυβέρνησης

Η νέα πλειοψηφία είναι πολιτικά και γλωσσικά σύνθετη.

Από τη γαλλόφωνη πλευρά συμμετέχουν το Μεταρρυθμιστικό Κίνημα (Mouvement Réformateur- MR), φιλελεύθερο κόμμα, το Σοσιαλιστικό Κόμμα (Parti Socialiste -PS), σοσιαλδημοκρατικό, και οι Δεσμευμένοι (Les Engagés – The Engaged), κεντρώο κόμμα.

Από την ολλανδόφωνη πλευρά συμμετέχουν οι Πράσινοι (Groen- Green), το Anders (Different), το Μπροστά (Vooruit – Forward) και το Χριστιανοδημοκρατικό και Φλαμανδικό Κόμμα (Christen-Democratisch en Vlaams – CD&V).

Η συμφωνία προβλέπει ισοσκελισμό του προϋπολογισμού έως το 2029, συγχωνεύσεις διοικητικών δομών για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, παρεμβάσεις για την ασφάλεια σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 1%.

Η νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει σε δύσκολο δημοσιονομικό περιβάλλον, με τον οίκο Standard & Poor’s να διατηρεί την αξιολόγηση της Περιφέρειας στο Α με αρνητική προοπτική.

Εκτός κυβέρνησης μένει η Νέα Φλαμανδική Συμμαχία (Nieuw-Vlaamse Alliantie – N-VA), του πρωθυπουργού Μπαρτ Ντε Βέβερ, ο οποίος εξέφρασε επιφυλάξεις για το κατά πόσο η νέα πλειοψηφία θα μπορέσει να μειώσει το έλλειμμα.

Επόμενο βήμα η κατανομή των χαρτοφυλακίων. Η κυβέρνηση θα αποτελείται από έναν Υπουργό-Πρόεδρο, τέσσερις υπουργούς και τρεις υφυπουργούς. Συνολικά, το σχήμα αριθμεί οκτώ μέλη, με αυστηρή γλωσσική και έμφυλη ισορροπία.

Η επιλογή του νέου Υπουργού-Προέδρου παραμένει αντικείμενο έντονης φημολογίας, με τα κόμματα να επιμένουν ότι ο επικεφαλής της Περιφέρειας θα πρέπει να γνωρίζει επαρκώς και τις δύο επίσημες γλώσσες.

Η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, μετά την έγκρισή της από το Κοινοβούλιο των Βρυξελλών.