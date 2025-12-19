Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν χθες (18/12) στις Βρυξέλλες, όπου χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση – πάνω από 7.000, συνοδευόμενοι από περισσότερα από 1.000 τρακτέρ – κατέκλυσαν το Ευρωπαϊκό Τετράγωνο.
Έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικράτησε χάος, με αγρότες να πετούν πατάτες και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα ενώ λίγο αργότερα κάτοικοι μάζευαν πατάτες από τις άκρες των δρόμων, μετά το άδειασμα φορτηγών με αγροτικά προϊόντα από διαδηλωτές αγρότες.
Οι αγρότες έσπασαν οδοφράγματα, μπλόκαραν κεντρικούς δρόμους, άναψαν φωτιές με ελαστικά και εκτόξευσαν πατάτες, αυγά και πυροτεχνήματα, μετατρέποντας την περιοχή σε πεδίο μάχης.
Στο επίκεντρο της οργής βρίσκεται η επικείμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν «θανατική καταδίκη» για την ευρωπαϊκή γεωργία.
Όπως υποστηρίζουν, η συμφωνία θα οδηγήσει σε μαζικές εισαγωγές φθηνών αγροτικών προϊόντων – κυρίως βοδινού κρέατος, πουλερικών και ζάχαρης – από παραγωγούς που δεν τηρούν τα αυστηρά περιβαλλοντικά και φιλοζωικά πρότυπα της ΕΕ, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα των τοπικών εκμεταλλεύσεων.
Οι παραγωγοί πατάτας δηλώνουν «STOP» στην, όπως λένε, οργανωμένη αποδυνάμωση της γεωργίας, καταγγέλλοντας την κουτσουρεμένη Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη φορολόγηση των λιπασμάτων και τις εξωπραγματικές κανονιστικές απαιτήσεις.
«Ασφυκτιούν οι αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις και οι αλυσίδες παραγωγής. Η Ευρώπη έχει χάσει την αγροτική λογική. Είμαστε εδώ για να της τη θυμίσουμε. Δεν θα υποχωρήσουμε», τονίζουν.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν διαδηλωτές ανέτρεψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του έβαλαν φωτιά, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή.
Οι εικόνες προκάλεσαν ισχυρούς κραδασμούς και στο εσωτερικό της Συνόδου Κορυφής, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες – υπό την πίεση κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας – να αναβάλουν την υπογραφή της συμφωνίας για τον Ιανουάριο.
Με συνθήματα όπως «Χωρίς αγρότες, δεν υπάρχει φαγητό» και με «όπλα» τις πατάτες, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έστειλαν σαφές μήνυμα: «Εμείς σας ταΐζουμε – μην μας ξεπουλάτε». Η συμφωνία ΕΕ –Mercosur παραμένει στον αέρα, όμως οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας τους μόλις ξεκίνησε.