Σκηνές πρωτοφανούς έντασης εκτυλίχθηκαν χθες (18/12) στις Βρυξέλλες, όπου χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση – πάνω από 7.000, συνοδευόμενοι από περισσότερα από 1.000 τρακτέρ – κατέκλυσαν το Ευρωπαϊκό Τετράγωνο.

Έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικράτησε χάος, με αγρότες να πετούν πατάτες και πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και υδροφόρα οχήματα ενώ λίγο αργότερα κάτοικοι μάζευαν πατάτες από τις άκρες των δρόμων, μετά το άδειασμα φορτηγών με αγροτικά προϊόντα από διαδηλωτές αγρότες.

Des habitants viennent ramasser des patates sur le bord des routes à #Bruxelles après que des #agriculteurs ont déversé des bennes.#Brussels #Brussel pic.twitter.com/Ukartwc7WB — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Οι αγρότες έσπασαν οδοφράγματα, μπλόκαραν κεντρικούς δρόμους, άναψαν φωτιές με ελαστικά και εκτόξευσαν πατάτες, αυγά και πυροτεχνήματα, μετατρέποντας την περιοχή σε πεδίο μάχης.

Στο επίκεντρο της οργής βρίσκεται η επικείμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ–Mercosur με χώρες της Νότιας Αμερικής, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν «θανατική καταδίκη» για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Πηγή: Reuters

Όπως υποστηρίζουν, η συμφωνία θα οδηγήσει σε μαζικές εισαγωγές φθηνών αγροτικών προϊόντων – κυρίως βοδινού κρέατος, πουλερικών και ζάχαρης – από παραγωγούς που δεν τηρούν τα αυστηρά περιβαλλοντικά και φιλοζωικά πρότυπα της ΕΕ, απειλώντας άμεσα τη βιωσιμότητα των τοπικών εκμεταλλεύσεων.

🇧🇪🇪🇺🥔 EN IMAGES | Des agriculteurs ont lancé des pommes de terre sur des policiers devant le Parlement européen à Bruxelles. (@CLPRESSFR)pic.twitter.com/2GOlXxvxDN — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 18, 2025

Οι παραγωγοί πατάτας δηλώνουν «STOP» στην, όπως λένε, οργανωμένη αποδυνάμωση της γεωργίας, καταγγέλλοντας την κουτσουρεμένη Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη φορολόγηση των λιπασμάτων και τις εξωπραγματικές κανονιστικές απαιτήσεις.

«Ασφυκτιούν οι αγροτικές μας εκμεταλλεύσεις και οι αλυσίδες παραγωγής. Η Ευρώπη έχει χάσει την αγροτική λογική. Είμαστε εδώ για να της τη θυμίσουμε. Δεν θα υποχωρήσουμε», τονίζουν.

Residents collected potatoes dumped on roads during farmers’ protests in Brussels, Belgium, as EU leaders held a summit in the city ⤵️ pic.twitter.com/WY0y4CdYZZ — Anadolu English (@anadoluagency) December 19, 2025

Πηγή: Reuters

Η ένταση κορυφώθηκε όταν διαδηλωτές ανέτρεψαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του έβαλαν φωτιά, με πυκνό μαύρο καπνό να καλύπτει την περιοχή.

Οι εικόνες προκάλεσαν ισχυρούς κραδασμούς και στο εσωτερικό της Συνόδου Κορυφής, αναγκάζοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες – υπό την πίεση κυρίως της Γαλλίας και της Ιταλίας – να αναβάλουν την υπογραφή της συμφωνίας για τον Ιανουάριο.

Farmers dumped potatoes on the streets of Brussels to protest #Euco and the Mercosur deal, but not all vegetables went to waste. pic.twitter.com/pS6Rsus4XV — Ferdinand Knapp (@ferdinandknapp) December 18, 2025

Με συνθήματα όπως «Χωρίς αγρότες, δεν υπάρχει φαγητό» και με «όπλα» τις πατάτες, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έστειλαν σαφές μήνυμα: «Εμείς σας ταΐζουμε – μην μας ξεπουλάτε». Η συμφωνία ΕΕ –Mercosur παραμένει στον αέρα, όμως οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ο αγώνας τους μόλις ξεκίνησε.

