Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν ένα σχέδιο που θα χωρίσει τη Γάζα σε ξεχωριστές ζώνες που θα ελέγχονται από το Ισραήλ και τη Χαμάς, με την ανοικοδόμηση να πραγματοποιείται μόνο στην ισραηλινή πλευρά ως προσωρινή λύση έως ότου η μαχητική ομάδα αφοπλιστεί και απομακρυνθεί από την εξουσία, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνόψισαν το σκεπτικό σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στο Ισραήλ, όπου είχαν φτάσει για να πιέσουν και τις δύο πλευρές να τηρήσουν την ισχύουσα εκεχειρία, βάσει της οποίας το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του, έτσι ώστε τώρα να ελέγχει περίπου το 53% του θύλακα.

Advertisement

Advertisement

Ο Βανς δήλωσε ότι στη Γάζα υπάρχουν δύο περιοχές, μία σχετικά ασφαλής και μία εξαιρετικά επικίνδυνη, και ότι ο στόχος είναι να επεκταθεί γεωγραφικά η ασφαλής ζώνη. Μέχρι τότε, ο Κούσνερ ξεκαθάρισε πως δεν θα διατεθούν κεφάλαια για ανοικοδόμηση σε περιοχές που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, με την προσπάθεια να επικεντρώνεται στην «ασφαλή» πλευρά.

«Υπάρχουν ήδη σκέψεις για την περιοχή που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός (IDF), εφόσον μπορεί να διασφαλιστεί, να ξεκινήσει εκεί η ανοικοδόμηση μιας νέας Γάζας, ώστε να δοθεί στους Παλαιστινίους ένας τόπος να ζήσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν», δήλωσε ο Κούσνερ.

Οι Άραβες μεσολαβητές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το σχέδιο, το οποίο, όπως είπαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν θέσει στο τραπέζι των ειρηνευτικών συνομιλιών. Οι αραβικές κυβερνήσεις αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα της διαίρεσης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη ισραηλινή παρουσία μέσα στον θύλακα. Υπό αυτές τις συνθήκες, θεωρείται απίθανο να δεσμευτούν να στείλουν δυνάμεις για την αστυνόμευση της περιοχής.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για προκαταρκτική ιδέα, προσθέτοντας ότι περαιτέρω ενημέρωση θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες.