Σε μια πολύ σημαντική αποκάλυψη προχώρησε η Wall Street Journal νωρίτερα, αναφορικά με το μέλλον των Στενών του Ορμούζ.



Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι ευρωπαϊκές χώρες καταρτίζουν ένα σχέδιο για έναν ευρύ συνασπισμό χωρών που θα βοηθήσουν στην απελευθέρωση της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πλοίων εκκαθάρισης ναρκών και άλλων στρατιωτικών σκαφών.

Αλλά το σχέδιο θα προκύψει μόνο μετά τον πόλεμο και μπορεί να αποκλείσει μία συγκεκριμένη χώρα: Τις ΗΠΑ.



Advertisement

Advertisement

Στόχος η επαναφορά της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ

Ειδικότερα, σχέδιο για τη συγκρότηση διεθνούς αποστολής με στόχο την επαναφορά της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ εξετάζουν ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του αμερικανικού μέσου.

Η πρωτοβουλία προβλέπει την ανάπτυξη ναρκαλιευτικών και στρατιωτικών πλοίων, χωρίς τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ ή του Ιράν.



Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι το σχέδιο αφορά μια διεθνή αμυντική αποστολή, η οποία δεν θα περιλαμβάνει «εμπόλεμα» μέρη. Ευρωπαίοι διπλωμάτες που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις σημείωσαν ότι τα ευρωπαϊκά πλοία δεν θα επιχειρούν υπό αμερικανική διοίκηση.



Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ναυτιλιακών εταιρειών ώστε να χρησιμοποιούν εκ νέου το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, μετά το τέλος των συγκρούσεων, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενδέχεται να καθυστερήσει.



Και η Γερμανία μέσα

Η Γερμανία αναμένεται να συμμετάσχει στην αποστολή, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώτερο Γερμανό αξιωματούχο. Μια τέτοια απόφαση θα σηματοδοτούσε σημαντική μεταβολή στη στάση του Βερολίνου, το οποίο μέχρι σήμερα εμφανιζόταν επιφυλακτικό ως προς την εμπλοκή του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.



Η συμμετοχή της Γερμανίας θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την αποστολή, καθώς η χώρα διαθέτει μεγαλύτερους δημοσιονομικούς πόρους σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, καθώς και κρίσιμα στρατιωτικά μέσα που θεωρούνται απαραίτητα για την επιτυχία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, το Βερολίνο ενδέχεται να ανακοινώσει τη δέσμευσή του ακόμη και την Πέμπτη.

Το σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών προσπαθειών για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.