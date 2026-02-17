Η Warner Bros Discovery απέρριψε την τελευταία πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, ωστόσο δίνει στο στούντιο του Χόλιγουντ προθεσμία επτά ημερών για να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά της ιδιοκτήτριας του HBO Max και του franchise «Harry Potter», όπως ανακοίνωσε η Warner Bros την Τρίτη.

Η Paramount φέρεται να προσέγγισε ανεπίσημα ακόμη υψηλότερη τιμή, στα 31 δολάρια ανά μετοχή, κάτι που –σύμφωνα με τη Warner Bros– φαίνεται να έπεισε το διοικητικό συμβούλιο να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Ωστόσο, η απάντησή της καθιστά σαφές ότι προτιμά τη συμφωνία με το Netflix και οι πιθανότητες αλλαγής πορείας είναι μικρές.

Advertisement

Advertisement

Η ανταγωνίστρια εταιρεία έχει προθεσμία έως τις 23 Φεβρουαρίου για να καταθέσει την «καλύτερη και τελική προσφορά» της, την οποία το Netflix έχει δικαίωμα να ισοφαρίσει βάσει των όρων της συμφωνίας συγχώνευσης, ανέφερε η Warner Bros.

«Το Διοικητικό μας Συμβούλιο δεν έχει κρίνει ότι η πρότασή σας είναι εύλογα πιθανό να οδηγήσει σε συναλλαγή ανώτερη από τη συγχώνευση με το Netflix», ανέφεραν σε επιστολή τους προς το διοικητικό συμβούλιο της Paramount ο πρόεδρος της Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., και ο διευθύνων σύμβουλος David Zaslav.

«Συνεχίζουμε να προτείνουμε και παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στη συναλλαγή μας με το Netflix.»

Οι δύο κολοσσοί τoυ streaming διεκδικούν τον έλεγχο της Warner Bros, των βασικών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο της και της εκτεταμένης βιβλιοθήκης περιεχομένου της, σε μια μάχη που αναδεικνύει τα υψηλά διακυβεύματα σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο ψυχαγωγίας.

Σύμφωνα με τη Warner Bros, ένας μη κατονομαζόμενος οικονομικός σύμβουλος της Paramount ανέφερε ότι η προσφορά τους θα αυξηθεί στα 31 δολάρια ανά μετοχή εφόσον η Warner Bros συμφωνήσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις, ενώ θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη υψηλότερα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι πλέον αναμένει η «καλύτερη και τελική πρόταση» να περιλαμβάνει τιμή άνω αυτού του ποσού.

«Ο χρόνος τελειώνει για την Paramount με αυτό το σίριαλ να διαρκεί υπερβολικά πολύ, κάτι που δεν εξυπηρετεί κανέναν», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Paolo Pescatore. «Προς το παρόν, η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Paramount.»

Advertisement

Οι μετοχές της Paramount και της Warner Bros Discovery σημείωσαν άνοδο περίπου 2,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Η τρέχουσα προσφορά της Paramount για ολόκληρη την εταιρεία ανέρχεται στα 108,4 δισ. δολάρια, ενώ το Netflix προσφέρει 27,75 δολάρια ανά μετοχή, δηλαδή 82,7 δισ. δολάρια, μόνο για τα στούντιο και τις δραστηριότητες streaming.

Ψηφοφορία μετόχων για τη συμφωνία με το Netflix στις 20 Μαρτίου

Η Warner Bros, που έχει επανειλημμένα απορρίψει τις προσφορές της Paramount για εξαγορά ολόκληρης της εταιρείας, προχωρά σε ψηφοφορία για την πρόταση του Netflix σχετικά με τα στούντιο και τις υπηρεσίες streaming. Οι μέτοχοι θα ψηφίσουν στις 20 Μαρτίου για τη συγχώνευση με το Netflix, η οποία θα πραγματοποιηθεί αφού η Warner Bros αποσχίσει τις καλωδιακές δραστηριότητες της Discovery Global –που περιλαμβάνουν τα CNN, TLC, Food Network και HGTV– σε ξεχωριστή, εισηγμένη εταιρεία.

Advertisement

Η Discovery Global θα μπορούσε να αποτιμηθεί μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Warner Bros.

Η απόφαση της Warner Bros να εμπλακεί σε συζητήσεις με την Paramount σηματοδοτεί αλλαγή στάσης.

Η Paramount είχε προηγουμένως δηλώσει ότι το διοικητικό συμβούλιο «ουδέποτε ενεπλάκη ουσιαστικά» μαζί της σε έξι διαφορετικές προσφορές που κατέθεσαν τα στελέχη της στις 12 εβδομάδες πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης με το Netflix, στις 5 Δεκεμβρίου. Δημόσια εχθρική πρόταση που κατέθεσε λίγες ημέρες αργότερα απορρίφθηκε εντός του ίδιου μήνα.

Advertisement

Εντείνεται η πίεση από ακτιβιστές επενδυτές

Η αναθεωρημένη προσφορά της Paramount, που περιλάμβανε προσωπική εγγύηση για 40 δισ. δολάρια σε ίδια κεφάλαια από τον ιδρυτή της Oracle, Larry Ellison –πατέρα του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount, David Ellison– απορρίφθηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Η έναρξη συνομιλιών με ανταγωνιστή έρχεται επίσης σε μια περίοδο που η Warner Bros δέχεται αυξανόμενη πίεση από τον ακτιβιστή επενδυτή Ancora Holdings, ο οποίος έχει αποκτήσει μερίδιο στην εταιρεία και σκοπεύει να αντιταχθεί στη συναλλαγή με το Netflix.

Η Paramount επιδιώκει επίσης να προσθέσει μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, προτείνοντας τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pentwater Capital Management, Matt Halbower, ως πιθανό υποψήφιο, όπως δήλωσε ο ίδιος την περασμένη εβδομάδα. Η Pentwater, που κατέχει περίπου 50 εκατομμύρια μετοχές της Warner Bros, έχει στηρίξει την προσφορά της Paramount.

Advertisement

«Κάθε ουσιαστική ένσταση που είχε το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros για την προηγούμενη προσφορά της Paramount έχει αντιμετωπιστεί», δήλωσε ο Halbower σε συνέντευξή του την περασμένη εβδομάδα.

Advertisement

Για να ξεκινήσει συνομιλίες με την Paramount, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros εξασφάλισε ειδική εξαίρεση από το Netflix. Βάσει της συμφωνίας τους, η Warner Bros μπορεί να διαπραγματευτεί με ανταγωνιστικό πλειοδότη μόνο αν το συμβούλιο θεωρεί ότι η προσφορά θα μπορούσε να είναι ανώτερη, ενεργοποιώντας νομικό «παράθυρο» που επιτρέπει περιορισμένες διαπραγματεύσεις παρά τους περιορισμούς.

Το Netflix εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι η συμφωνία έχει φτάσει σε κομβικό σημείο, με τους μετόχους της Warner Bros να καλούνται να ψηφίσουν τον επόμενο μήνα.

«Παρότι είμαστε βέβαιοι ότι η συναλλαγή μας προσφέρει ανώτερη αξία και βεβαιότητα, αναγνωρίζουμε τη συνεχιζόμενη αναστάτωση για τους μετόχους της WBD και τη βιομηχανία ψυχαγωγίας ευρύτερα που προκαλούν οι ενέργειες της PSKY», ανέφερε το Netflix.

Advertisement