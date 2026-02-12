Ένα πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ και ένα πλοίο ανεφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού με καύσιμα την Τετάρτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη, το οποίο επικαλείται στρατιωτικό εκπρόσωπο.

Δύο μέλη του πληρώματος υπέστησαν ελαφρά τραύματα μετά τον ανεφοδιασμό μεταξύ των πλοίων, προσθέτει το δημοσίευμα.

Advertisement

Advertisement

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την είδηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ Το αντιτορπιλικό κλάσης Arleigh Burke USS Truxtun και το γρήγορο πλοίο υποστήριξης μάχης κλάσης Supply USNS Supply συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού εν πλω, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου, συνταγματάρχη Emmanuel Ortiz.

Δύο άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ και τα δύο πλοία έχουν αναφέρει ότι είναι σε θέση να συνεχίσουν την πλεύση τους με ασφάλεια, ανέφερε ο Ortiz.

Σύμφωνα με τη WSJ το USS Truxtun είχε αποπλεύσει από το Νόρφολκ της Βιρτζίνια στις 6 Φεβρουαρίου για προγραμματισμένη αποστολή, ενώ το USNS Supply επιχειρούσε ήδη στην Καραϊβική.

Η σύγκρουση σημειώνεται εν μέσω μαζικής ναυτικής ενίσχυσης που έχει διατάξει ο πρόεδρος Donald Trump στην περιοχή, στο πλαίσιο εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Στην περιοχή επιχειρούν 12 πολεμικά πλοία υπό τη Southern Command, μεταξύ των οποίων και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford με την ομάδα κρούσης του.