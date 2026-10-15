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Η οικογένεια της ηλικιωμένης αδυνατεί να καλύψει το υπέρογκο ποσό και αναζητά διέξοδο μέσω της Ένωσης Ενοικιαστών Sunia για την αποτροπή της έξωσης.

Η δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη και δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της 94χρονης γυναίκας.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στην ευρύτερη περιοχή της Τοσκάνης λόγω της ραγδαίας αύξησης των ενοικίων.

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Αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και έξι δεκαετίες βρίσκεται μια 94χρονη γυναίκα στη Φλωρεντία της Ιταλίας. Η ηλικιωμένη, η οποία είναι χήρα και αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και δυσκολίες στην όραση, ενδέχεται να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την κατοικία της, καθώς ο ιδιοκτήτης αποφάσισε να αυξήσει το μηνιαίο ενοίκιο από τα 450 στα 1.200 ευρώ. Το συμβόλαιό της λήγει τον Φεβρουάριο.

Η γυναίκα εγκαταστάθηκε στο συγκεκριμένο σπίτι το 1960 μαζί με τον σύζυγό της, ενώ εκεί γεννήθηκε και η κόρη τους. Έπειτα από τόσα χρόνια ζωής στην ίδια κατοικία, η προοπτική της έξωσης δημιουργεί μεγάλη ανησυχία στην οικογένειά της.

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Η κόρη της 94χρονης εκτιμά ότι η μητέρα της δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά σε ένα τόσο υψηλό ενοίκιο, χωρίς να στερηθεί χρήματα απαραίτητα για την καθημερινή της διαβίωση. Μάλιστα, δεν της έχει αποκαλύψει ακόμη την εξέλιξη, καθώς φοβάται ότι η είδηση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία της.

Rischia di dover abbandonare la casa che racchiude tutta la sua vita, a 94 anni si ritrova in bilico tra pagare un affitto triplicato, oppure accettare lo sfratto da quelle pareti che racchiudono i ricordi di famiglia. È la storia di Franca, raccontata dal Corriere Fiorentino. Siamo nella periferia a nord di Firenze, dove Franca vive da 60 anni, oggi vedova, con problemi di deambulazione e di vista. L’affitto ammonta a 450 euro mensili, ma la nuova proprietà dello stabile che conta altri appartamenti, avrebbe avanzato la richiesta di passare a un contratto da 1.200 euro al mese. Alternativa; lo sfratto, a febbraio 2027. L’articolo di Antonio Lenoci su Repubblica October 14, 2026

Αναζητώντας τρόπο να αποτρέψει την έξωση, απευθύνθηκε στην Ένωση Ενοικιαστών Sunia, ζητώντας βοήθεια και προχωρώντας στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, με την ελπίδα ότι θα βρεθεί λύση. Όπως δηλώνει, θα ήταν διατεθειμένη να δεχθεί μια αύξηση του ενοικίου, όχι όμως έναν σχεδόν τριπλασιασμό του, όπως ζητά ο ιδιοκτήτης για το διαμέρισμα των 70 τετραγωνικών μέτρων.

Στην υπόθεση παρενέβη και η δήμαρχος της Φλωρεντίας, η οποία χαρακτήρισε την κατάσταση απαράδεκτη και δεσμεύτηκε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία της ηλικιωμένης γυναίκας. Η περιπέτεια της 94χρονης Φράνκα φέρνει στον νου την περίπτωση της Μαρίας ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, γνωστής ως «Μαρικάρμεν», της 87χρονης Ισπανίδας που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγαση.

Η έξωσή της στη Μαδρίτη ακυρώθηκε έπειτα από ένα κύμα έντονων διαμαρτυριών, ωστόσο η ίδια πέθανε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα. Η υπόθεσή της είχε προκαλέσει ευρεία συγκίνηση και είχε αναδείξει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ευάλωτοι πολίτες όταν αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της στέγασης.

I nuovi proprietari aumentano l’affitto: 94 anni, vedova e quasi cieca rischia di essere sfrattata dal suo appartamento. #Dentrolanotizia https://t.co/4mN9wcG6ii Advertisement October 14, 2026

Η υπόθεση της Φράνκα εκτυλίσσεται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης για τους ενοικιαστές στην ευρύτερη περιοχή της Τοσκάνης. Το 2025 εκδόθηκαν συνολικά 2.427 εντολές έξωσης, ενώ η Φλωρεντία αντιστοιχεί περίπου στο 35% όλων των αιτημάτων εκτέλεσης που κατατέθηκαν στην περιοχή.

Η περίπτωση της 94χρονης αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν ηλικιωμένοι και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όταν οι αυξήσεις στα ενοίκια απειλούν να τους στερήσουν την κατοικία στην οποία έχουν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους.

Με πληροφορίες από La Repubblica

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