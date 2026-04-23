Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τα όρια ανάμεσα στον τουρισμό και την έλλειψη σεβασμού προς την πολιτιστική κληρονομιά σημειώθηκε πρόσφατα στη Φλωρεντία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αρχές και στους υπεύθυνους διαχείρισης ιστορικών μνημείων. Πρωταγωνίστρια αυτή τη φορά μια 28χρονη τουρίστρια, η οποία φέρεται να ανέβηκε στο εμβληματικό Σιντριβάνι του Ποσειδώνα στην Πιάτσα ντελα Σινιορία, προκαλώντας φθορές που κοστολογούνται σε χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πράξη της συνδέεται με μια «προγαμιαία πρόκληση» μεταξύ φίλων, ένα είδος φάρσας που εξελίχθηκε σε σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού. Η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να σκαρφαλώσει στο μνημείο και να αγγίξει το άγαλμα, χάνοντας ωστόσο την ισορροπία της και κρατιόμενη από τα διακοσμητικά στοιχεία για να μην πέσει. Η αστυνομία επενέβη άμεσα, απομακρύνοντάς την από τον χώρο και κινώντας τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί δημιούργημα του Μπαρτολομέο Αμμανάτι και χρονολογείται από τον 16ο αιώνα, όταν κατασκευάστηκε κατόπιν εντολής του Κόζιμο Α΄ των Μεδίκων για να τιμήσει έναν σημαντικό γάμο της οικογένειας των Οίκος των Μεδίκων. Το μνημείο απεικονίζει τον θεό της θάλασσας, Ποσειδώνας, πλαισιωμένο από μυθολογικές μορφές και εντυπωσιακά γλυπτά άλογα, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης.

Οι ειδικοί που εξέτασαν το σιντριβάνι διαπίστωσαν μικρές αλλά ουσιαστικές φθορές, κυρίως στα πόδια των γλυπτών και σε τμήματα της διακοσμητικής ζωφόρου. Παρότι οι ζημιές δεν κρίνονται ανεπανόρθωτες, το κόστος αποκατάστασης εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τις 5.000 ευρώ, ενώ απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του έργου.

Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Τα τελευταία χρόνια, η Φλωρεντία αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα προβλήματα φθορών σε ιστορικά μνημεία, συχνά από τουρίστες που αναζητούν εντυπωσιακές φωτογραφίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί τόσο στο ίδιο σιντριβάνι όσο και σε άλλα εμβληματικά έργα, όπως αντίγραφα του Δαβίδ.

Με περίπου 16 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, η πόλη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη εξίσωση: πώς να διατηρήσει τον ανοιχτό και φιλόξενο χαρακτήρα της χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την πολιτιστική της κληρονομιά. Οι αρχές εξετάζουν αυστηρότερα μέτρα προστασίας, ωστόσο το βασικό ζήτημα παραμένει η καλλιέργεια συνείδησης σεβασμού απέναντι σε μνημεία που δεν αποτελούν απλώς τουριστικά αξιοθέατα, αλλά ζωντανά κομμάτια της ιστορίας.