Αν και φροντίζει να κρατάει πάντα χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική της ζωή, επιβεβαιωμένες πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν είναι μόνη της.

Η γνωστή δημοσιογράφος, έκανε μια πρώτη «αποκάλυψη» το βράδυ της Κυριακής με ένα story στο Instagram όπου φαινόταν το σώμα του αγαπημένου της και ο σκύλος του βάζοντας η ίδια στη φωτογραφία μία κόκκινη καρδιά.

Advertisement

Advertisement

Αν και η Αφροδίτη Γραμμέλη δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του συνοδού της, το ρεπορτάζ μας λέει ότι ονομάζεται Κυριάκος, είναι αρκετά ψηλός, έχει πολύχρονη θητεία ως παίκτης του βόλεϊ πλέον είναι προπονητής αλλά και καθηγητής φυσικής αγωγής.

Η πρώτη εμφάνιση της Αφροδίτης Γραμμέλη με τον σύντροφό της

Στις αρχές του περασμένου μήνα το ζευγάρι εθεάθη πρώτη φορά σε ένα από τα αγαπημένα στέκια της Αφροδίτης Γραμμέλη, το cafe Aquamarina στη Βουλιαγμένη. «Ήταν αρκετά διακριτικοί αλλά μπορούσε κανείς να καταλάβει ότι δεν ήταν απλά φίλοι» αναφέρει άνθρωπος που τους είδε από κοντά.

Η γνωριμία του ζευγαριού έγινε μέσω κοινού τους φιλικού προσώπου. «Τη φλέρταρε ευγενικά και εκείνη ένιωσε κολακευμένη» αναφέρει η ίδια πηγή. «Όλα έγιναν αβίαστα και γλυκά. Η σχέση αυτή δείχνει ότι θα έχει μέλλον. Η Αφροδίτη είναι πολύ χαρούμενη και ήρεμη ταυτόχρονα».

Μέχρι την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη Γραμμέλη θα βρίσκεται στο πλευρό της Κατερίνας Καραβάτου, ενώ από τις 20 του ίδιου μήνα, θα πλαισιώσει την Ελένη Τσολάκη στη νέα πρωινή εκπομπή που ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για τα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Σήμερα μάλιστα, 1η Σεπτεμβρίου η δημοσιογράφος έχει την ονομαστική της εορτή και δεν αποκλείεται να την περάσει δίπλα στον νέο της αγαπημένο.