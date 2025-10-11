Με πολιτικό γάμο ένωσαν τις ζωές τους η Αμαλία Κωστοπούλου και ο πολυεκατομμυριούχος Τζέικ Μέντγουελ. Το ζευγάρι που ζει μόνιμα στο Όστιν του Τέξας παντρεύτηκε στο δημαρχείο της πόλης τους λίγους μήνες πριν από τον θρησκευτικό τους γάμο στην Ελλάδα.

Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού ανέβασε πριν από λίγες ώρες δύο stories στα οποία είναι ντυμένη με λευκό κουστούμι, έχοντας καλύψει το πρόσωπό της με ένα ρομαντικό βέλο. Όσο για τον γαμπρό, επέλεξε να φορέσει ένα απλό λευκό t-shirt.

Advertisement

Advertisement

Λίγες ώρες πριν από τον γάμο η Αμαλία Κωστοπούλου, είχε αποχαιρετήσει τον πατέρα της, Πέτρο Κωστόπουλο, που επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα από το Όστιν, την πόλη που σπουδάζει πλέον και ο μικρότερος γιος του, Μάξιμος.

Αμαλία Κωστοπούλου- Τζέικ Μέντγουελ: Η γνωριμία στο Άσπεν, το μεγάλο πάρτυ που ετοιμάζουν και ο θρησκευτικός γάμος τον Ιούνιο

Τρία χρόνια συπληρώνονται αυτόν τον χειμώνα από την ημέρα που η Αμαλία Κωστοπούλου συνάντησε πρώτη φορά τον Τζέικ Μέντγουελ στο πολυτελές χειμερινό θέρετρο του Άσπεν στο Κολοράντο, στο πλαίσιο μίας φιλανθρωπικής δράσης. Η σχέση τους προχώρησε πολύ γρήγορα και για χάρη του, η Αμαλία μετακόμισε από το Λος Άντζελες στο Όστιν του Τέξας, όπου βρίσκεται η βάση των επιχειρήσεών του.

Ο Τζέικ Μέντγουελ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, αφού στα παιδικά του χρόνια περνούσε τα καλοκαίρια στις Σπέτσες που ήταν το αγαπημένο μέρος του καρδιοχειρουργού πατέρα του και αυτό ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που είχε αποκαλύψει στην αγαπημένη του όταν γνωρίστηκαν.

Η πρόταση γάμου έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 στο Παρίσι. Προηγουμένως είχε κάνει μόνος του ένα ταξίδι αστραπή στην Αθήνα για να ζητήσει το χέρι της από τους γονείς τους.

Μετά τον πολιτικό τους γάμο, το ζευγάρι δείπνησε σε burger restaurant, ενώ σε δύο εβδομάδες θα κάνουν ένα μεγάλο πάρτυ για τους φίλους τους, στο οποίο είναι καλεσμένη και μικρότερη αδελφή της Αμαλίας, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, που έχει επιστρέψει από την Αμερική και ζει πλέον μόνιμα στην Αθήνα.

Ο θρησκευτικός γάμος της Αμαλίας Κωστοπούλου και του Τζέικ Μέντγουελ θα γίνει στις αρχές Ιουνίου στην Ελλάδα.