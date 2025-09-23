Ένα Σαββατοκύριακο στην πολιτεία της Άιοβα πέρασε η Αμαλία Κωστοπούλου με τον μέλλοντα σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ- το ζευγάρι ζει μόνιμα στο Όστιν του Τέξας, ενώ ο γάμος τους θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στην Ελλάδα.

Αφορμή για το ταξίδι του ζευγαριού στάθηκε ο γάμος φιλικού τους ζευγαριού, με την Αμαλία Κωστοπούλου να μοιράζεται αρκετά στιγμιότυπα στα προσωπικά της social media.

Σε ανάρτησή της στο Tik Tok η Αμαλία Κωστοπούλου, καθώς περιέγραφε το βουργουνδί (απόλυτο χρώμα της φετινής σεζόν) φόρεμά της που είχε φορέσει πρώτη πριν από μήνες η Κένταλ Τζένερ, ο αρραβωνιαστικός της αποφάσισε να κάνει «videobomb» με εκείνη να ξεκαρδίζεται στα γέλια.

Αν και ο 37χρονος αυτοδημιούργητος αρραβωνιαστικός της Αμαλίας Κωστοπούλου διατηρεί πολύ χαμηλό προφίλ, έχει αφήσει από τα πολύ νεανικά του χρόνια ένα ισχυρό αποτύπωμα στη Silicon Valley με τις καινοτομίες του ενώ η περιουσία του σήμερα, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, κυμαίνεται ανάμεσα στα 150 με 300 εκατομμύρια δολάρια.

Σε λίγες μέρες, η Αμαλία Κωστοπούλου θα βρεθεί ξανά μαζί με τον πατέρα της Πέτρο Κωστόπουλο, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Τέξας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει άδεια για τα δύο Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου από το «Πρωινό» της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1 αλλά και από το ραδιόφωνο του Πειραιά όπου έχει τη δική του καθημερινή εκπομπή. Εκεί εξάλλου σπουδάζει πλέον και ο 18χρονος γιος του, Μάξιμος.