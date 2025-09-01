Μετά τις διακοπές της με πολυτελή θαλαμηγό στα Ελληνικά νησιά αλλά και το bachelorette πάρτι της στο Σεν Τροπέ, με τις φίλες της και την αδελφή της, Αλεξάνδρα, η Αμαλία Κωστοπούλου επέστρεψε στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Όστιν του Τέξας.

Η 28χρονη influencer μετακόμισε εκεί εξαιτίας του 37χρονου αρραβωνιαστικού της, Τζέικ Μέντγουελ, ο οποίος μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον και σπούδασε στην Καλιφόρνια, όπου και γνωρίστηκαν.

(Instagram/notrealamalia)

Το απόγευμα της Δευτέρας, η Αμαλία Κωστοπούλου δημοσίευσε μια σειρά τρυφερών εικόνων με το αγαπημένο της από την απόδρασή τους στο κοσμοπολίτικο Άσπεν του Τέξας. Τόσο οι γονείς της όσο και η αδελφή της ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν να στείλουν την αγάπη τους στα comments.

(Instagram/notrealamalia)

Αμαλία Κωστοπούλου: Ποιος είναι ο αυτοδημιούργητος κροίσος σύντροφός της

Ο Τζεικ Μέντγουελ είναι Αμερικανός επιχειρηματίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων. Είναι συνιδρυτής και εταίρος της 8VC, μιας εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τη Σίλικον Βάλεϊ και το Όστιν του Τέξας. Στην 8VC, είναι υπεύθυνος για τον τομέα του εφοδιασμού και των μεταφορών. Το 2020, ανακηρύχθηκε από το PitchBook ως ο πιο ενεργός επενδυτής στον τομέα της τεχνολογίας εφοδιασμού.

Πριν από την εργασία του στην 8VC, ο Medwell συνίδρυσε αρκετές εταιρείες, μεταξύ των οποίων:

The Kairos Society: Μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που συνδέει νέους επιχειρηματίες με ηγέτες του κλάδου.

Solé Bicycle Co.: Μια εταιρεία ποδηλάτων που ίδρυσε ενώ ήταν στο κολέγιο.

Humin: Μια εταιρεία λογισμικού για κινητά τηλέφωνα που εξαγοράστηκε από την IAC (μητρική εταιρεία της Tinder).

BATON: Μια εταιρεία τεχνολογίας logistics που εξαγοράστηκε από την Ryder Systems.

Terminal Logistics: Μια εταιρεία υπολογιστικής όρασης και τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των αποθηκών.

Ο Τζέικ Μέντγουελ αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας το 2011 και έκτοτε δίνει διαλέξεις για την τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Το 2017 συμπεριλήφθηκε στη λίστα «30 Under 30» του Forbes. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, συνίδρυσε την Operation Masks για να βοηθήσει στην παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας σε ιατρικό προσωπικό.

(Instagram/notrealamalia)

Η Αμαλία θέλει να παντρευτεί στην Ελλάδα

Πριν από λίγους μήνες ο Τζέικ ταξίδεψε μυστικά στην Αθήνα για να ζητήσει το χέρι της Αμαλίας από τους γονείς της, Πέτρο Κωστόπουλο και Τζένη Μπαλατσινού, ενώ η πρόταση γάμου έγινε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο Παρίσι. Ο γάμος του ζευγαριού αναμένεται να γίνει το επόμενο καλοκαίρι στην Ελλάδα, όπως ήταν και η αρχική επιθυμία τους.

