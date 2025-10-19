Έκλεψε τις εντυπώσεις η Αντζελίνα Τζολί στο κόκκινο χαλί κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Couture» στη Ρώμη, όπου εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα με ανοιχτή πλάτη που αποκάλυπτε το μεγάλα της τατουάζ. Η ηθοποιός έδωσε το παρών στο event που πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, στο Auditorium Parco Della Musica.

Για την εμφάνισή της, επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα, με μαύρες γόβες και διάφανο καλσόν, ενώ ολοκλήρωσε το λουκ με μερικά διακριτικά κοσμήματα. Στο πλευρό της βρέθηκαν οι συμπρωταγωνιστές της Anyier Anei και Louis Garrel, καθώς και η σεναριογράφος και σκηνοθέτης, Alice Winocour.

Στην ταινία, η Αντζελίνα Τζολί υποδύεται τη Maxine, μια σκηνοθέτιδα μέσης ηλικίας που καλείται να δημιουργήσει ένα σύντομο έργο για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Maxine διαγιγνώσκεται με καρκίνο του μαστού μέσα στο πλαίσιο της ταινίας.

Η ηθοποιός, που πρόσφατα αναφέρθηκε δημόσια στην απόφασή της να υποβληθεί προληπτικά σε διπλή μαστεκτομή, δήλωσε στο περιοδικό Hello!: «Επέλεξα να κάνω αυτή την επέμβαση γιατί έχασα τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου πολύ νωρίς. Έχω το γονίδιο BRCA, οπότε αποφάσισα να υποβληθώ σε διπλή μαστεκτομή πριν από μια δεκαετία. Στη συνέχεια έβγαλα και τις ωοθήκες μου, γιατί αυτό είχε συμβεί στη μητέρα μου». Η μητέρα της, Marcheline Bertrand έφυγε από τη ζωή το 2007 σε ηλικία 56 ετών, μετά από μάχη με καρκίνο των ωοθηκών και του μαστού.

Η ηθοποιός επεσήμανε επίσης ότι οι επιλογές αυτές αφορούν αποκλειστικά την ίδια: «Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να κάνουν το ίδιο, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει η επιλογή. Και δεν το μετανιώνω». Τον προηγούμενο μήνα, προωθώντας την ταινία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, η ηθοποιός μίλησε για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της.

«Θα πω ότι θυμάμαι μια φορά που η μητέρα μου, όταν είχε καρκίνο, είπε σε ένα δείπνο, όπου οι άνθρωποι τη ρωτούσαν πώς αισθάνεται “όλα όσα με ρωτάνε είναι για τον καρκίνο”. Οπότε θα έλεγα, αν γνωρίζετε κάποιον που περνάει κάτι δύσκολο, ρωτήστε τον και για όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του. Είναι ένα ολοκληρωμένο άτομο και εξακολουθεί να ζει», είχε δηλώσει.