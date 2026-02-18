Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η συνέντευξη της Άριας Καλύβα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τετάρτης με αφορμή τις πληροφορίες της HuffPost για τους νέους κλυδωνισμούς στις σχέσεις του Λάμπρου Κωνσταντάρα με την Ιωάννα Μαλέκου.

«Το να προτάσσεις το δικό σου επαγγελματικό, μοναχικό πλάνο και να μην παρίστασαι σε μία γιορτή, αποτελεί ένα ολίσθημα τακτ. Αν ισχύουν αυτά πρόκειται για μια μεγάλη επαγγελματική χοντράδα. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του» δήλωσε η Άρια Καλύβα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με φήμες που ακούγονται το τελευταίο διάστημα, ο παρουσιαστής- και όχι το κανάλι- αναζητά ήδη το πρόσωπο που πάρει τη θέση της Ιωάννας σε περίπτωση που η συνεργασία τους ολοκληρωθεί στο τέλος της σεζόν, που είναι εξάλλου και το πιο πιθανό σενάριο: «Αν ισχύει το συγκεκριμένο πρόσωπο το μόνο που έχω να πω είναι καλή επιτυχία και το 1% θα αποτελεί άθλο εκτός αν πρόκειται να αλλάξουν κατεύθυνση και από infotainment εκπομπή το γυρίσουν σε τηλεοπτικό ανθοπωλείο» απάντησε η Άρια Καλύβα.

Άρια Καλύβα: «Δεν είμαστε τουρίστες»

«Δεν είμαστε διακοσμητικά φυτά εσωτερικού χώρου. Χρειάζονται γνώσεις, διάβασμα, αιχμηρή άποψη. Σε ένα πάνελ δεν απαραίτητο στοιχείο η μπούκλα και το ναρκισσιστικό φλερτ με το μόνιτορ. Απαιτούνται άνθρωποι εξειδικευμένοι, με ρεπορτάζ, με άποψη και στο συγκεκριμένο πρόσωπο δεν το βλέπω αυτό. Είναι μια πολύ μέτρια κατάσταση. Δεν είμαστε τουρίστες που περιμένουμε να μας σφυρίξουν στο ακουστικό την είδηση».

«Το να βρίσκεσαι σε ένα στασίδι και να ενισχύεις την αυτοαναφορικότητά των παρουσιαστών με φιλοφρονήσεις περιμένοντας την ανταπόδωση σαν το πεκινουά που κοιτάζει στα μάτια το αφεντικό με την επιβράβευση της κροκέτας είναι απαράδεκτο» κατέληξε η Άρια Καλύβα τη στιγμή που η πλευρά του Λάμπρου Κωνσταντάρα διαψεύδει ότι έχει προσεγγίσει γυναίκα που βρίσκεται σε πάνελ άλλης εκπομπής για να τον πλαισιώσει την επόμενη σεζόν, είτε παραμείνει στο OPEN είτε πάρει άλλη κατεύθυνση.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησαν τη συνεργασία τους στην πρωινή καλοκαιρινή εκπομπή του OPEN.

Αυτό μάλιστα που ακούστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης είναι ότι η Ιωάννα Μαλέσκου, γνώριζε εξαρχής ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα πήγαινε χωρίς εκείνη στο γύρισμα με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.