Έλαμψε δια της απουσίας του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας από το μεγάλο πάρτι γενεθλίων της Ιωάννας Μαλέσκου το βράδυ του Σαββάτου- το παρών δεν έδωσε ούτε η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Ελπίδα Αλυσανδράτου.

Όπως έγινε γνωστό ο Λάμπρος την ίδια ώρα έκανε γύρισμα με τον Πέτρο Πολυχρονίδη για το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR «Το club 1%». Σύμφωνα με το περιβάλλον του, το συγκεκριμένο γύρισμα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και άργησε πολύ να ολοκληρωθεί με αποτέλεσμα εκείνος να μην προλάβει το πάρτι της συμπαρουσιάστριάς του.

Τι είχε όμως συμβεί στην πραγματικότητα; Η πρόσκληση για το τηλεπαιχνίδι του STAR είχε απευθυνθεί αρχικά και στους δύο παρουσιαστές. Η Ιωάννα είχε δεχτεί να πάνε μαζί, όμως στη συνέχεια την ενημέρωσαν πως το γύρισμα θα γινόταν το απόγευμα της 14ης Φεβρουαρίου- την ίδια ώρα δηλαδή με το πάρτι της- και είχε ζητήσει ευγενικά από την υπεύθυνη καλεσμένων να πάνε μαζί με τον Λάμπρο στην αμέσως επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία. Απάντηση δεν πήρε όμως ποτέ και δεν γνώριζε ότι ο Λάμπρος θα πήγαινε τελικά μόνος του στο συγκεκριμένο γύρισμα στις 14 Φεβρουαρίου, αλλά το έμαθε την επόμενη μέρα.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε κάνει την τελευταία δημόσια εμφάνιση με την Ιωάννα Μαλέσκου στις 4 Οκτωβρίου.

«Στεναχωρήθηκε πολύ αλλά δεν ήθελε να το δείξει» λέει πηγή από το περιβάλλον της στη HuffPost. Το επόμενο πρωί πάντως η εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ έκανε αφιέρωμα στο πάρτι της, όπου μεταξύ άλλων έδωσε το παρών ο σύζυγός της, Κωνσταντίνος Δανιάς. Άλλη μια απουσία που σχολιάστηκε ήταν αυτή του κουμπάρου της Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, ο οποίος είχε ασθενήσει ελαφριά. Έκπληξη για πολλούς ήταν ήταν η άφιξη της Άριας Καλύβα, η οποία μάλιστα έδειξε να είναι πιο κοντά από ποτέ με την Ιωάννα.

Με την τηλεοπτική σεζόν να ολοκληρώνεται στις αρχές Ιουλίου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και η Ιωάννα Μαλέσκου καλούνται να συνυπάρξουν αρμονικά μέχρι να αποχαιρετήσει οριστικά ο ένας τον άλλον. Μάλιστα, οι φήμες λένε ότι έχει ήδη βολιδοσκοπηθεί η γυναίκα που θα κληθεί να την αντικαταστήσει την επόμενη σεζόν, αλλά η προσέγγιση έχει γίνει πολύ διακριτικά γιατί ανήκει στο πάνελ άλλης εκπομπής.