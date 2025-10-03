Μπορεί η διαχρονική της επιτυχία Heaven is a place on earth να ακούγεται πολύ μέχρι και σήμερα, αλλά το όνομα και το πρόσωπο της Μπελίντα Καρλάιλ δεν είναι γνωστό στις νεότερες γενιές. Γεννημένη στις 17 Αυγούστου του 1958 (μία μέρα μετά τη Μαντόνα) στη Νότια Καλιφόρνια, γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα μέσα της δεκαετίας του ’80 με το συγκρότημα Go Go’s και στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα σημειώνοντας τεράστια επιτυχία σε όλον τον πλανήτη.

Το περασμένο Σάββατο, η Μπελίντα Καρλάιλ πόζαρε στο μπλε χαλί των φιλανθρωπικών βραβείων Angel στα στούντιο της Paramount στο Λος Άντζελες και δύσκολα μπορούσε να πιστέψει κανείς ότι είναι 67 χρονών.

Advertisement

Advertisement

Τα τελευταία χρόνια η Μπελίντα Καρλάιλ ζει με την οικογένειά της στην πόλη του Μεξικού, ενώ μπορεί άνετα να αποκαλεί τον εαυτό της «πολίτη του κόσμου» αφού μετά το απώγειο της δόξας της, έζησε στη νότια Γαλλία, επέστρεψε στην Αμερική και στη συνέχεια μετακόμισε στην Μπαγκόγκ.

Μπελίντα Καρλάιλ: Ο δικός της «παράδεισος» ήταν γεμάτος ναρκωτικά και αλκοόλ

Αν και όλα αυτά τα χρόνια η Μπελίντα Καρλάιλ τραγουδούσε για ένα παράδεισο που βρισκόταν στη γη, εκείνη ζούσε τη δική της προσωπική κόλαση προσπαθώντας να την κρύψει από το κοινό της, με την καριέρα της να θαμπώνει όλο και πιο πολύ αφού η ίδια αδυνατούσε να σταθεί αντάξια των προσδοκιών που η ίδια είχε δημιουργήσει με την «αγγελική» όπως είχαν χαρακτηρίσει τη φωνή της.

Το 2004 στο Λονδίνο μαζί με μια άλλη διάσημη τραγουδίστρια των 80’s, την Κιμ Γουάιλντ.

Την περίοδο που η φήμη και τα χρήματα εισέβαλλαν ξαφνικά στη ζωή της, δεν μπόρεσε να χαρεί την επιτυχία αφού ήταν εξαρτημένη από τα σκληρά ναρκωτικά και το αλκοόλ ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζε σοβαρές διατροφικές διαταραχές από την πίεση που είχε δεχτεί να απαλλαγεί από τα περιττά κιλά στα πρώτα βήματα της καριέρας της. Η μάχη με τους δαίμονές της κράτησε σχεδόν τρεις δεκαετίες- σε συνέντευξή της μάλιστα το 2017 η Μπελίντα Καρλάιλ δήλωνε «απορώ πως είμαι ακόμα ζωντανή».

Το 2005, στο αποκορύφωμα της τοξικομανίας της, η Μπελίντα Καρλάιλ πέρασε τρεις μέρες απομονωμένη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο, κάνοντας ασταμάτητα χρήση κοκαΐνης. Κάποια στιγμή κοίταξε τον εαυτό της στον καθρέφτη και διαπίστωσε ότι «δεν έβλεπα φως ή ψυχή στα μάτια μου».

«Καθόμουν στο δωμάτιό μου και έκανα [κοκαΐνη] όλο το βράδυ. Μεταξύ των γραμμών [κοκαΐνης], κάπνιζα τσιγάρα, έπαιζα παιχνίδια στον φορητό υπολογιστή μου και περπατούσα στο δωμάτιο. Πρέπει να κάπνισα δέκα πακέτα τσιγάρα σε δύο μέρες» έχει παραδεχτεί. Την τρίτη μέρα είχε ένα «όραμα» στο οποίο την έβρισκαν νεκρή σε ένα ξενοδοχείο ακούγοντας μια δυνατή φωνή της έλεγε: «Θα πεθάνεις εδώ αν συνεχίσεις έτσι». Το περιστατικό ώθησε την Μπελίντα Καρλάιλ να επιδιώξει την αποτοξίνωση και φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια νηφαλιότητας.

Advertisement

Σύμφωνα με την ίδια, αυτό που τη βοήθησε να βρει για πρώτη φορά τη γαλήνη μέσα της ήταν όταν ασπάστηκε τον βουδισμό.

Το 1992 απέκτησε τον γιο της, Μέισον, ο οποίος στην εφηβεία του της είπε ότι είναι ομοφυλόφιλος. Από τότε η Μπελίντα Καρλάιλ έγινε φανατική υπέρμαχος των δικαιώματων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και μάλιστα έχει βραβευτεί για το έργο της από LGBTQ οργανώσεις.

Τον Αύγουστο του 2025 η Μπελίντα Καρλάιλ επέστρεψε δυναμικά στη δισκογραφία με το άλμπουμ Once upon a time in California, που απέσπασε άρτιες κριτικές.

Advertisement