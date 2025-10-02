Όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η εβδομάδα μόδας του Παρισιού είναι η πιο σημαντική, αφού εκεί παρουσιάζουν τις νέες τους κολεξιόν οι μεγαλύτεροι οίκοι του πλανήτη. Το μεσημέρι της Τετάρτης, πραγματοποιήθηκε μια από τις πιο αναμένομενες επιδείξεις της χρονιάς αφού όλοι περίμεναν το τολμηρό ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον οίκο Dior που παρουσίασε την πρώτη συλλογή γυναικεία prêt-à-porter για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 με τις αφίξεις των διασημοτήτων να μην απογοητεύουν κανέναν.

Η Άνια Τέιλορ Τζόι φτάνοντας στην επίδειξη του οίκου Dior.

Ο διάσημος σχεδιαστής, που είναι πλέον ο μοναδικός καλλιτεχνικός διευθυντής τόσο για την ανδρική όσο και για τη γυναικεία συλλογή του Dior, αντιμετώπισε την ιστορική κληρονομιά του οίκου με μια τολμηρή οπτική έχοντας σεβαστεί ταυτόχρονα την ταυτότητα του brand.

Η Ροζαλία με τη «Wednesday» Τζένα Ορτέγκα στις πρώτες σειρές του show.

Η επίδειξη του Dior, που πραγματοποιήθηκε κάτω από μια επιβλητική, ανεστραμμένη πυραμίδα στον Jardin des Tuileries, άνοιξε με μια προκλητική ταινία του Adam Curtis, θέτοντας τον τόνο της «αρμονίας και έντασης» μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

O 62χρονος Τζόνι Ντεπ διαφημίζει το αντρικό άρωμα του οίκου Dior.

Ο Anderson ανέτρεψε αμέσως το εμβληματικό Bar Jacket, συνδυάζοντάς το με επιθετικά κοντές μίνι φούστες και φουσκωτά σορτς cargo, ή επανασχεδιάζοντας το peplum σε σουρεαλιστικές, ασύμμετρες φόρμες.

Η συλλογή ήταν ένα κολάζ από διαφορετικά στοιχεία: αρχιτεκτονικά καπέλα που αναφερόταν στο παρελθόν του Christian Dior ως καπελάδου, μίνι φούστες από τζιν σε συνδυασμό με εντυπωσιακά μαύρα σακάκια και γλυπτά φορέματα που αναφερόταν στα πανιέρ του 18ου αιώνα με μια μοντέρνα, «διπλή μπαλονένια» σιλουέτα.

Ο νέος σχεδιαστής του Dior, Jonathan Anderson στο φινάλε της επίδειξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος μιας επίδειξης ενός μεγάλου οίκου στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού ξεκινάει από τα 2 εκατομμύρια ευρώ και φτάνει τα 10 εκατομμύρια.

Σαρλίζ Θέρον: Η μούσα του Dior εμφανίστηκε με νέο hair look

Στα 50 της χρόνια, μια από τις πιο ωραίες γυναίκες στην ιστορία του Χόλιγουντ, η Σαρλίζ Θέρον, που έχει αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας με τον οίκο Dior, έκλεψε με ευκολία την παράσταση τόσο για την τολμηρή στιλιστική επιλογή όσο και με τη νέα απόχρωση και μήκος των μαλλιών της.

Αμέσως μετά το τέλος της επίδειξης η Σαρλίζ Θέρον συνεχάρη δημόσια τον νέο σχεδιαστή του Dior, ενώ οι κριτικοί μόδας μπορεί να μην τον αποθέωσαν στο σύνολό τους, σε γενικές γραμμές όμως υποδέχτηκαν πολύ θετικά την πρώτη του συλλογή για τον ιστορικό οίκο μόδας.

Η Τζένιφερ Λόρενς.

Αυτό που συζητήθηκε περισσότερο όμως ήταν η παρ’ ολίγον συνάντηση της νύν Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν με την τέως Πρώτη Κυρία της χώρας, Κάρλα Μπρούνι, τη στιγμή που ο σύζυγος της τελευταίας έχει καταδικαστεί σε πενταετή ποινή φυλάκισης. Φυσικά δεν πλησίασε ποτέ η μία την άλλη. γι’ αυτό κιόλας δεν κατάφεραν να τις απαθανατίσουν μαζί.

Η Μπριζίτ Μακρόν με τον δισεκατομμυριούχο CEO του γκρουπ LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Bernard Arnault.