Το πρώτο της παιδί περιμένει περιμένει η 37χρονη ηθοποιός Πατρίτσια Περιστέρη που είχε γίνει γνωστή από τη συμμετοχή στη σειρά «Χάρα αγνοείται» -στον ομώνυμο ρόλο- με τον αρραβωνιαστικό της, και διεθνούς φήμης εικαστικό, Marcos Cojab.

Για χάρη του εξάλλου η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη μετακόμισε πριν από λίγα χρόνια στην πόλη του Μεξικού μετά από μια καρμική γνωριμία στο Παρίσι, όπου είχε μετακομίσει τότε εκείνη. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη με ένα διακριτικό τρόπο στο στο instagram της- οι πληροφορίες λένε ότι διανύει το τρίτο τρίμηνο.

Ο πολυεκατομμυριούχος σύντροφος της Πατρίτσιας Περιστέρη ανήκει σε μία από τις πιο γνωστές εβραϊκές οικογένειες του Μεξικού. Σπούδασε αρχιτεκτονική, και στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη γλυπτική, ενώ στο πορτφόλιό του υπάρχουν συνεργασίες με διάσημους οίκους, όπως ο Franck Muller.

Η Πατρίτσια Περιστέρη με τον Marcos Cojab στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2022.

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Πατρίτσιας Περιστέρη είχε γίνει μέσω skype στην εκπομπή «Πάμε Δανάη». Μαζί με τον άντρα της ζωής της έχει ταξιδέψει δύο φορές στην Ελλάδα για διακοπές τα τελευταία χρόνια, ενώ στη μία από αυτές είχαν τυχαία συνάντηση με τον παλιότερο σύντροφό της, Γιώργο Σαμπάνη.