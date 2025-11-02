“Το να πιστεύει κανείς ότι οι επιδοτήσεις στην Ελλάδα δίνονταν πάντα με ακριβοδίκαιο και αγαθό τρόπο και τώρα επί Μητσοτάκη έγιναν ρεμούλες, δεν το αγοράζω. Να μας κατηγορήσετε, γιατί δεν το αποκαλύψαμε γρηγορότερα και δεν το σταματήσαμε γρηγορότερα, ναι αποτύχαμε. Γιατί; Πιστεύω γιατί στις προτεραιότητές μας είχαμε άλλα, πιο ζέοντα θέματα, που απορρόφησαν τη δύναμή μας”, είναι η απάντηση που δίνει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στο διπλό ερώτημα: Γιατί αποκαλύφθηκε τώρα το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και γιατί συνέχιζαν μέχρι χθες να δρουν ανενόχλητα κυκλώματα και να επικοινωνούν με κομματικούς, ή κυβερνητικούς αξιωματούχους, πρόσωπα σαν τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”;

“Μπορείς να κυβερνάς 7 χρόνια και να μην έχεις φθορά;” διερωτάται ο υπουργός Υγείας σε μία δημόσια παραδοχή για το κόστος από επί μέρους κυβερνητικούς χειρισμούς. Όμως επιμένει ότι είναι υπαρκτό το δίλημμα “ΝΔ ή χάος”, επειδή το ΠΑΣΟΚ αρνείται να συζητήσει για κυβέρνηση συνεργασίας με τη ΝΔ. Και επικαλείται μία λέξη από τα αρχαία ελληνικά, τα “Τείρεα” (άστρα), αναφερόμενος σε όσα μπορεί να συμβούν μετά τις επόμενες εκλογές.

Ακολουθούν (παρακάτω) 7 σημεία που ξεχωρίζουμε από αυτή την αποκλειστική συνέντευξη, ενώ στο βίντεο λέει ακόμα περισσότερα, απαντώντας στις ερωτήσεις που θέτει η εκδότης της HuffPost Έμη Λιβανίου.

1. Η δεύτερη θητεία στο Υπουργείο Υγείας

Εγώ δεν ήθελα να ξαναπάω (στο υπουργείο Υγείας) γιατί είναι πολύ δύσκολο και είχα πει, εντάξει, το έκανα μία φορά ας μην το ξανακάνω. Έχει ανθρώπινο πόσο, περιορισμένους πόρους για άπειρες ανάγκες, πρέπει να ιεραρχήσεις δύσκολες αποφάσεις. Από την άλλη, είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί συνέπεσε η θητεία μου με τη μεγάλη ευκαιρία που λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και είχα στη διάθεσή μου πόρους για να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ανακαινίσεις, λειτουργικά συστήματα, βραχιολάκια, ηλεκτρονικούς βοηθούς, ηλεκτρονικό φάκελο Υγείας…Όλα αυτά επειδή είχαμε στα χέρια μας το Ταμείο Ανάκαμψης.

2. “Τον Φεβρουάριο θα υπάρχει app στο κινητό για την αναμονή σε κάθε νοσοκομείο”

Όταν θα έχει μπει το βραχιολάκι σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, θα υπάρχει ένα κομμάτι στο MyHealtApp, στο κινητό μας, όπου θα βλέπεις: Αν πάω τώρα, η αναμονή στο Σισμανόγλειο είναι 3 ώρες, αν πάω στον Ευαγγελισμό είναι 2 ώρες και 50′ λεπτά, αν πάω στο Αττικό Νοσοκομείο είναι 4 ώρες. Άρα, πριν φύγεις, θα μπορείς μόνος σου να αποφασίσεις πόσες ώρες θέλεις να περιμένεις.

3. Γιατροί με φακελάκι: “Εγώ έχω επαναφέρει, όταν πιάνουν γιατρό να βγαίνει αμέσως σε διαθεσιμότητα”

E. Λιβανίου: Πως χωράνε στο σύστημα Υγείας που περιγράφετε οι γιατροί που ζητάνε φακελάκι;

Α. Γεωργιάδης: Δεν μπορούν. Εμείς, όταν πιάνεται γιατρός με φακελάκι, τον βγάζουμε έξω από το σύστημα. Κι εδώ, επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαν ψηφίσει νόμο να μη βγαίνουν οι γιατροί, εως ότου καταδικαστούν τελεσίδικα. Εγώ έχω επαναφέρει, όταν πιάνουν γιατρό να βγαίνει αμέσως σε διαθεσιμότητα. Γιατί το θεωρώ απαράδεκτο. Θέλω να είμαι ειλικρινής και δε θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Δυστυχώς, υπάρχει φακελάκι πολύ ακόμα στα νοσοκομεία.

…δεν έχω σταματήσει να μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Μου άνοιξε την πόρτα να επιστρέψω στη ΝΔ, με έκανε υπουργό Υγείας, με έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο… Από την άλλη και στον Κώστα Καραμανλή τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό. Υπήρξε πρόεδρος της ΝΔ μία δεκαετία, πρωθυπουργός 5 χρόνια, ξέρει την παράταξη από την γέννησή του

4. Νέα Δημοκρατία, Καραμανλής και Σαμαράς

Πολιτικά είμαι πολύ μικρός για να κρίνω εγώ ανθρώπους που έχουν φτάσει στην καριέρα τους να γίνουν πρωθυπουργοί της Ελλάδος και πρόεδροι της ΝΔ. Το θεωρώ λίγο αλαζονικό από μέρους μου να τους κρίνω. Ένας πρώην πρωθυπουργός δικαιούται να μιλάει; Η γνώμη μου είναι, ναι.

Eγώ με τον Αντώνη Σαμαρά μιλάω συχνά. Και δεν έχω σταματήσει να μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Και τον αγαπώ, και τον εκτιμώ, και τον ευγνωμονώ. Μου άνοιξε την πόρτα να επιστρέψω στη ΝΔ, με έκανε υπουργό Υγείας, με έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο… Από την άλλη και στον Κώστα Καραμανλή τρέφω πολύ μεγάλο σεβασμό. Υπήρξε πρόεδρος της ΝΔ μία δεκαετία, πρωθυπουργός 5 χρόνια, ξέρει την παράταξη από την γέννησή του. Δεν περιμένει από εμένα να του δώσω συμβουλές.

5. “ΝΔ ή χάος;”

Οι κυβερνήσεις συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη έχουν έναν ιερό κανόνα! Πρωθυπουργός είναι πάντα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Δείτε τι έγινε στην Ολλανδία χθες. Κέρδισε ο άλλος τον Βίλντερς για δύο έδρες και όλοι λένε θα είναι πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Δεν μπορείς να πεις στον αρχηγό του πρώτου κόμματος, δεν θα είσαι πρωθυπουργός….Την άλλη μέρα, δεν σου αρέσει ο Μητσοτάκης, δεν σου αρέσει ο Γεωργιάδης, δεν σου αρέσει η ΝΔ. Πως θα κυβερνηθεί η Ελλάδα ακριβώς;

6. Ο σκοτεινός μου εαυτός λυπάται (τον Τσίπρα)…Θα τον κάνει μια χαψιά (η Ζωή)!

Α. Γεωργιάδης: Δεν θέλω να ακουστεί αλαζονικό αυτό που θα σας πω, αλλά σε όσες κάλπες τον πετύχαμε με τον Μητσοτάκη ο άνθρωπος έφυγε δαρμένος! Πόσο να μας φοβίσει;

Ε. Λιβανίου: Ποιον πρέπει να φοβίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα;

Α. Γεωργιάδης: Νομίζω το ΠΑΣΟΚ και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκεί θα γίνει ο σκοτωμός. Ο μεγάλος αντίπαλος του Τσίπρα θα είναι, κατά βάση, η Ζωή. Εκεί θα γίνει σκοτωμός! Δηλαδή, αν νομίζετε ότι έχω σκοτωθεί εγώ με την Ζωή, όταν δείτε τον Τσίπρα θα καταλάβετε. Θα τον καταπιεί! Τον λυπάμαι. Δεν σας κάνω πλάκα. Ο σκοτεινός μου εαυτός τον λυπάται! Θα τον κάνει μια χαψιά! Τον περιμένει. Δεν σας κρύβω ότι περιμένω να το δω.

7. Μαλλιά, botox και ανδρική ειλικρίνεια

Το θεωρώ λίγο προκλητικό να λες: Δεν με ενδιαφέρει, αν θα δείχνω καλά ή θα δείχνω άσχημα. Ποιος δεν θέλει να δείχνει καλά; Aν πάτε τώρα στον προθάλαμο σε ένα πλαστικό, δεν θα δείτε άνδρες να περιμένουν για botox; Δηλαδή, από εμένα το ακούσανε;

