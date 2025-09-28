Η Σίσσυ Χρηστίδου κέρδισε το δυναμικό κοινό το πρωί του Σαββάτου με 12,2%. Ακολούθησε η εκπομπή του Νίκου Μάνεση με 10,4%, οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με 7,8%, η Ελένη Τσολάκη με 7,5% ενώ τo δίδυμο Κωνσταντάρα- Μαλέσκου στο Open έκανε μέσο όρο 3,9%. Στο σύνολο κοινού, ο Alpha πήρε την πρωτιά με 15,5%.

Η πρεμιέρα της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού (15,1%) κατέβασε τα ποσοστά του διδύμου Πανόπουλου- Λαζάρου στον ΣΚΑΪ (4,3%) ενώ χαμηλή επίδοση στο δυναμικό κοινό συγκέντρωσε η Αναστασία Γιάμαλη στο Mega (7%)- οι δύο τελευταίες εκπομπές σημείωσαν καλύτερα ποσοστά στο σύνολο κοινού με 7,7% και 11,1% αντίστοιχα.

Η -τετράωρη- πρεμιέρα του The Voice δεν έφερε τα περσινά νούμερα στον ΣΚΑΪ (14,3%) και βρέθηκε στη δεύτερη θέση κάτω από την επανάληψη της σειράς «Να με λες μαμά» του Alpha (15%).

Τέλος καλό, όλα καλά με τις τέσσερις κυρίες της νέας βραδινής εκδοχής του The Booth- η μία από τις τέσσερις κυρίες που είχε έντονες αμφιβολίες για τη σύνθεση της ομάδας ευτυχώς ενέδωσε μετά από συζητήσεις και έτσι προχωράει κανονικά η δίωρη καθημερινή εκπομπή στο Open που θα δώσει σίγουρα τροφή για σχόλιο.

Τι συμβαίνει με την εκπομπή του Κώστα Τσουρού

Όπως επιβεβαίωσε σήμερα στο πρωινό του ΑΝΤ1 ο δημοσιογράφος Αλέξανδρος Κατσαρίδης, υπάρχει έντονη συζήτηση στον ΣΚΑΪ για τα πολύ χαμηλά νούμερα που συνεχίζει να σημειώνει η εκπομπή του Κώστα Τσουρού, που είναι παραπάνω από αξιοπρεπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, στις αρχές της περασμένες εβδομάδας ο παρουσιαστής μετέφερε στους συνεργάτες του την εισήγηση του καναλιού για μια βασική αλλαγή στη δομή της εκπομπής: Ο ΣΚΑΪ πρότεινε ουσιαστικά να ενωθούν οι δύο ομάδες (ενημέρωσης- ψυχαγωγίας) σε μία ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση της παρέας και κάποιοι συντελεστές να μην έχουν μόνιμη παρουσία στο πλατό αλλά να βγαίνουν στον αέρα μόνο για τα θέματά τους.

Ενώ κάποιοι ήταν πιο δεκτικοί στην παραπάνω πρόταση, άλλοι αντέδρασαν έντονα (υπήρξαν μάλιστα και κλάματα), οπότε ο παρουσιαστής, που έχει και την επιμέλεια της εκπομπής, μη θέλοντας να στεναχωρήσει κανέναν, αποφάσισε να συνεχίσει προς το παρόν η εκπομπή χωρίς αλλαγές.