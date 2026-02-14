Με την αγωνία στους φίλους του θεσμού να κορυφώνεται, η Ελλάδα ετοιμάζεται να επιλέξει τον εκπρόσωπό της για τη Eurovision 2026, μέσα από τον μεγάλο εθνικό τελικό της ΕΡΤ. Η σειρά εμφάνισης των 14 φιναλίστ ανακοινώθηκε και ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς ιστορικά η θέση στη βραδιά μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική ενός τραγουδιού, ειδικά όταν η τελική απόφαση κρίνεται από κοινό και επιτροπές.

Στους δύο ημιτελικούς, οι συμμετέχοντες που πέρασαν στον Τελικό επιλέχθηκαν με 100% ψήφο του κοινού.

Advertisement

Advertisement

Στον τελικό της Κυριακής 15/2/2026, η θέση του εκπροσώπου της Ελλάδας θα καθοριστεί από συνδυασμό:

50% ψήφος κοινού

25% ελληνική επιτροπή

25% διεθνής επιτροπή

Αυτό σημαίνει ότι το κοινό παίζει καθοριστικό ρόλο στον Τελικό, αλλά δεν είναι μόνο του στην επιλογή , συμμετέχουν επίσης δύο επιτροπές. Τη διοργάνωση υπογράφει η ΕΡΤ.

Η σειρά εμφάνισης στον ελληνικό τελικό

Advertisement

Οι 14 καλλιτέχνες θα εμφανιστούν με την εξής σειρά:

1. STYLIANOS – «YOU & I»

2. D3lta – «Mad About It»

Advertisement

3. Mikay – «Labyrinth»

4. Μαρίκα – «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)»

5. Marseaux – «Χάνομαι»

Advertisement

6. good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

7. KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

8. Stefi – «Europa»

Advertisement

9. Rosanna Mailan – «Άλμα»

Advertisement

10. Evangelia – «Paréa»

11. ZAF – «ASTEIO»

12. Akylas – «Ferto»

Advertisement

13. leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

14. Alexandra Sieti – «The Other Side»

Γιατί η σειρά έχει σημασία

Η εμπειρία της Eurovision δείχνει ότι:

Τα πρώτα τραγούδια πρέπει να «χτίσουν» εντύπωση γρήγορα.

Οι θέσεις στο δεύτερο μισό θεωρούνται συχνά πιο ευνοϊκές.

Το closing act (Νο14) έχει πλεονέκτημα φρεσκάδας στη μνήμη του κοινού.

Ωστόσο, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Ένα δυνατό staging, μια ραδιοφωνική επιτυχία ή ένα viral performance μπορούν να ανατρέψουν κάθε «στατιστικό» δεδομένο.

Η μεγάλη εικόνα

Από 264 αρχικές συμμετοχές, οι 14 φιναλίστ πέρασαν από τη διαδικασία των ημιτελικών και τώρα διεκδικούν το εισιτήριο για τη διεθνή σκηνή. Το επίπεδο θεωρείται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με ποπ, alternative, ethnic και dance προτάσεις να συνυπάρχουν.

Το μόνο βέβαιο; Το βράδυ του τελικού, η σειρά εμφάνισης θα είναι απλώς η αρχή. Το αποτέλεσμα θα το κρίνει η σκηνή.