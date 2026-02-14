Με την ολοκλήρωση και του β΄ημιτελικού, το παζλ του μεγάλου τελικού για το «Sing for Greece 2026» συμπληρώθηκε. Σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, εντυπωσιακές ερμηνείες και έντονο συναγωνισμό στη σκηνή της ΕΡΤ, 14 καλλιτέχνες διεκδίκησαν τα τελευταία επτά «εισιτήρια», με το κοινό να δίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Οι 7 φιναλίστ και τα τραγούδια του β΄ημιτελικού είναι:

Advertisement

Advertisement

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

Advertisement

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Οι παραπάνω υποψήφιοι έρχονται να προστεθούν στους νικητές του α΄ ημιτελικού, Rosanna Mailan, STEFI, Evangelia, Marseaux, Ακύλας, Alexandra Sieti και Stylianos, δημιουργώντας μια δυναμική 14άδα που θα αναμετρηθεί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Η βραδιά του β΄ημιτελικού ξεχώρισε και για τις λαμπερές guest εμφανίσεις της Τάμτα, σε μια καθηλωτική σύμπραξη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, αλλά και της Antigoni Baxton, η οποία παρουσίασε για πρώτη φορά ζωντανά το «Jalla», το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision.

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του β΄ ημιτελικού της Eurovision στις 14 Μαΐου.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρέθηκαν ξανά ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, η οποία ως επικεφαλής καταχειροκροτήθηκε επανειλημμένα από το κοινό για τη μοναδική της παρουσία και το αστείρευτο χιούμορ της. Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία ανέλαβε για ακόμη μία φορά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Πλέον, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου η ψήφος του κοινού (50%) σε συνδυασμό με την επιλογή της ελληνικής και διεθνούς επιτροπής (50%) θα αναδείξουν τον επόμενο εκπρόσωπο της χώρας που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να συμμετάσχει στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Advertisement