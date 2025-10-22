Σε συνέντευξή του στον Αστέρη Κασιμάτη για περιοδικό ΟΚ! με αφορμή την τηλεοπτική του επιστροφή με το παιχνίδι του ΣΚΑΪ, The Floor, ο Γιώργος Λιανός μίλησε για τη σύζυγό του, Κωνσταντίνα Καραλέξη, την 4χρονη κόρη τους Βαλέρια αλλά και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του, Ανθή Ανδροτσάκη, τη 14χρονη Αρυάνα, τον 12χρονο Κωνσταντίνο και τον 11χρονο Ιάσονα.

Θα ήθελες ένα πέμπτο παιδί;

Έχω τελειώσει. Το χρέος μου απέναντι στην πατρίδα το έκανα! Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα είμαι

πολύτεκνος. Τα έφερε η ζωή και καλώς έγινε έτσι. Πραγματικά το πιστεύω, ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο

από εκεί ψηλά. Τα παιδιά σού δίνουν χαρά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί στις

διακοπές ή και στο σπίτι, αν και πολλές φορές γεμίζει με φωνές τσιριχτές. (Γελάει.)

Όσο έλειπες στον Άγιο Δομίνικο, δεν ένιωσες ότι έχασες σημαντικές στιγμές τους;

Σίγουρα. Είναι χρόνος που δεν τον κερδίζεις πίσω και στιγμές που δεν μπορείς να καλύψεις μέσω βιντεοκλήσεων. Όμως ζυγίζεις κάποια πράγματα. Αν και δεν έχω βλέψεις να κάνω πολυτελή ζωή –ούτως ή άλλως δεν πήγα για αυτό τον λόγο στον Άγιο Δομίνικο–, προσπαθώ να χτίσω ένα καλύτερο μέλλον και για τα παιδιά μου. Τον τελευταίο έναν χρόνο λοιπόν που παραμένω στην Ελλάδα προσπαθώ να καλύψω αυτά τα κενά, να είμαι όσο το δυνατόν μπορώ περισσότερο δίπλα τους.

Γιώργος Λιανός: «Με ταρακούνησαν τα λόγια του μεγάλου μου γιου»

Σου έκαναν ποτέ παράπονα;

Έχω κουβεντιάσει μαζί τους, γιατί και τα ίδια, λόγω της δημοσιότητας, έχουν ακούσει ατάκες που τους

έχουν πληγώσει. Ο μεγάλος μου γιος, ο Κωνσταντίνος, κάποια στιγμή μού είπε κάτι που με συγκλόνισε.

Είχε έρθει σε αντιπαράθεση με έναν συμμαθητή του ο οποίος του είπε: «Μπορεί να έγινε αυτό, αλλά

εμένα τουλάχιστον ο πατέρας μου δεν λείπει έξι μήνες τον χρόνο». Τον πλήγωσε και είναι κάτι που θα

το κουβαλάω. Είναι και κάτι άλλο που μου έχει πει και με προβλημάτισε. «Μπαμπά, κάποια στιγμή άρχισα να ξεχωρίζω λιγάκι τους φίλους μου και κρατάω τους πραγματικούς». «Με ποιο κριτήριο;» τον

ρώτησα. «Δεν θέλω κάποια παιδιά να με κάνουν παρέα επειδή ο μπαμπάς μου είναι στο Survivor»

απάντησε.

Με ταρακούνησαν τα λόγια του. Θα σου πω το εξής: Δεν με εντυπωσιάζει το παιχνίδι

της σόουμπιζ. Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, κανά δυο φορές που χρειάστηκε σε δημόσια υπηρεσία,

είπα «ξέρετε, ο Γιώργος Λιανός είμαι. Αυτός από το Survivor» και πέτυχε. (Γελάει.) Γενικά στα παιδιά μου λέω ότι δουλεύω, όπως όλοι οι άνθρωποι, απλά η δική μου δουλειά τυχαίνει να προβάλλεται

στην τηλεόραση. Όσοι είμαστε σε αυτό τον χώρο, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ζούμε σε άλλη πραγματικότητα.

Παραμένεις χαζομπαμπάς;

Ναι, και δεν περίμενα ότι με τη μικρή θα είμαιτόσο. Την απολαμβάνω. Είναι ωραίο να έχεις

ένα μικρό παιδάκι και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Τώρα είμαι 48.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη στο ΟΚ! που κυκλοφορεί.