Με μια ανάρτησή του τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Σάκης Τανιμανίδης αποκάλυψε την πρόταση γάμου που έκανε ο Ηλίας Μπόγδανος στην εδώ και πέντε, περίπου, χρόνια, σύντροφό του, Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου και μάλιστα μπροστά στους γονείς της.

Η έκπληξη που είχε ετοιμάσει ο 36χρονος Ηλίας Μπόγδανος στην αγαπημένη του Αλεξάνδρα -που φαινόταν ότι δεν περίμενενε ότι θα δεχτεί πρόταση εκείνο το βράδυ- έγινε κατά τη διάρκειά της εμφάνισής του στο γαμήλιο πάρτι του γνωστού επιχειρηματία Πέτρου Απαλάκη στο νησί της Άνδρου.

«Μετά από τόσα χρόνια υπάρχει ως σκέψη να παντρευτούμε» είχε παραδεχτεί μπροστά στην αγαπημένη του ο Ηλίας Μπόγδανος στα τέλη του 2024, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε κάτι προγραμματισμένο.

Ο Ηλίας Μπόγδανος, που είχε γίνει γνωστός στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor του ΣΚΑΪ, είχε μιλήσει δημόσια για την 26χρονη γυναίκα της ζωής του, που δραστηριοποιείται ως «δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου», όπως αποκαλούνται πλέον οι infuencers (ή επιδραστές, σύμφωνα με τον Γιώργο Μπαμπινιώτη).

«Ας ενθαρρύνουμε και ας παρακολουθούμε ο ένας την εξέλιξη του άλλου» είχε γράψει για τον αγαπημένο της στα περσινά του γενέθλια. «Ευχαριστώ για τις αμέτρητες όμορφες στιγμές που μου χάρισες, είσαι απλά το φως και λάμπεις με μια ψυχή από χρυσάφι. Η ύπαρξή σου εμπνέει τους ανθρώπους να ονειρεύονται. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπάω!».

Στα δικά της γενέθλια, ο Ηλίας Μπόγδανος της είχε γράψει: «Τόσο ευλογημένος που σε έχω! Χαρούμενα γενέθλια soulmate (αδελφή ψυχή) μου».

Μπόγδανος- Εξαρχοπούλου: Πώς γνωρίστηκαν

«Γνωριστήκαμε όταν εκείνη πήγαινε στο σχολείο στην τρίτη λυκείου» είχε αποκαλύψει ο Ηλίας Μπόγδανος στην εκπομπή της Δανάης Μπάρκα. «Της είχα πάει έναν συγκεκριμένο καφέ που μου είχε πει ότι της αρέσει». Η σχέση τους θα ξεκινούσε όταν εκείνη πλέον ήταν φοιτήτρια. «Ήρθε σε ένα μαγαζί που δούλευα τότε, ξεκινήσαμε να μιλάμε από εκείνη τη μέρα, βγήκαμε μία -δύο φορές και εξελίχθηκε έτσι» είχε αποκαλύψει.

«Φυσικά τσακωνόμαστε. Αν σου πει κάποιος ότι δεν τσακώνεται ποτέ με τον σύντροφό του, κάτι δεν πάει σωστά. Όταν τσακωνόμαστε εκείνη θέλει να τα βάζουμε κάτω και να το αναλύουμε μέχρι και στο τελευταίο κόμμα»

