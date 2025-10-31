Με αφορμή την εορτή του Χάλοουιν, η επιλογή της 39χρονης Ιρίνα Σάικ να μεταμφιεστεί σε μία από τις πιο διάσημες πορνοστάρ όλων των εποχών, την Ιλόνα Στάλερ, που έγινε παγκόσμια γνωστή ως Τσιτσιολίνα.

Η ομοιότητα ανάμεσα στο σούπερμοντελ από τη Ρωσία και στην Ιταλίδα πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινίων με καταγωγή από την Ουγγαρία ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακή, όπως αποδεικνύεται από τη σειρά των τολμηρών λήψεων που ανήρτησε στο Instagram της.

Τι κάνει σήμερα η Τσιτσιολίνα

Η Ilona Στάλερ -ή Τσιτσιολίνα- εξακολουθεί να είναι ενεργή στη δημόσια ζωή της χώρας της και να ασχολείται με ποικίλα project.

Καλλιτέχνιδα και Performer: Η Τσιτσιολίνα συνεχίζει να θεωρεί τον εαυτό της ενεργή καλλιτέχνιδα, δηλώνοντας διαθέσιμη για εμφάνισεις στην τηλεόραση, σε παραστάσεις σε νυχτερινά κλαμπ και σε ριάλιτι σόου εντός και εκτός Ιταλίας

Μουσική: Έχει αναφέρει ότι αναζητά μια νέα δισκογραφική εταιρεία για να κυκλοφορήσει νέα τραγούδια. Στο παρελθόν η Τσιτσιολίνα έχει κυκλοφορήσει 50 τραγουδιών στα ιταλικά, αγγλικά και ισπανικά.

«Το μυστικό της μεγάλης μου επιτυχίας ήταν ότι ήμουν μοναδική καλλιτέχνιδα, απόλυτα αληθινή με τον εαυτό μου. Πολλοί προσπάθησαν να με μιμηθούν, αλλά όπως όλοι ξέρουν, οι απομιμήσεις ποτέ δεν πετυχαίνουν πραγματικά σε κανέναν τομέα.» έχει δηλώσει η Τσιτσιολίνα «Είμαι μεγάλη καλλιτέχνιδα — συχνά με αποκαλούν παγκόσμιο είδωλο. Μια αληθινή καλλιτέχνιδα 360 μοιρών».

Απομνημονεύματα και Προϊόντα: Αυτή την περίοδο επανακυκλοφορεί τα απομνημονεύματά της. Η επίσημη ιστοσελίδα της προσφέρει επίσης προϊόντα, όπως μια λούτρινη κούκλα και τα εσώρουχά της, ενώ έναντι αντιτίμου στέλνει προσωπικές ευχές και αφιερώσεις μέσω βίντεο.

Η τελευταία επίσημη δημόσια εμφάνισης της 73χρονης, Ιλόνα Στάλερ στη Νάπολη τον περασμένο Ιούνιο.

Κινηματογραφικά σχέδια: Η Τσιτσιολίνα φέρεται να εργάζεται πάνω σε μια ταινία για την ιστορία της ζωής της και αναζητά μια μεγάλη εταιρεία παραγωγής για να υλοποιήσει αυτό το όνειρο.

Πολιτική Δραστηριότητα: Παραμένει ενεργή στην πολιτική, έχοντας επανιδρύσει το κόμμα της, «Δημοκρατία, Φύση, Αγάπη» το 2020. Έχει ασκήσει έφεση κατά ενός νόμου που μείωσε τη βουλευτική της σύνταξη.

