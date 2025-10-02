Aυτές τις μέρες η προσοχή του lifestyle Τύπου είναι στραμμένη στο Παρίσι και τη Γαλλική εβδομάδα μόδας. Το απόγευμα της Τετάρτης, η επίδειξη μόδας του οίκου Tom Ford δια χειρός Haider Ackermann- αυτό που έκανε όμως μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η τρυφερή επανένωση της Τζάνετ Τζάκσον με την υιοετημένη κόρη του αδικοχαμένου αδελφού της, Πάρις Τζάκσον.

Ο Ackermann παρουσίασε τη δεύτερη συλλογή του για τον Tom Ford — τη σειρά Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 παραδίδοντας μαθήματα υψηλής ραπτικής, κομψής και ασυμβίβαστης γοητείας. Χωρίς να έχει απαρνηθεί τα ηλιόλουστα παστέλ χρώματα των προηγούμενων συλλογών, το ανδρόγυνο όραμα του Ford έμοιαζε προσηλωμένο στο μαύρο της νύχτας, με πινελιές από χρυσά και ασημένια αξεσουάρ.

Advertisement

Advertisement

Μόλις τα φώτα σβήσαν, τα ρούχα το έκαναν σαφές: για τον Tom Ford, η μόδα παραμένει μια σοβαρή, σέξι και εξαιρετικά σκοτεινή υπόθεση. Η κοφτή, σχεδόν αυστηρή ραπτική χαρακτήριζε τους δυναμικούς ώμους και τα παντελόνια με κοψίματα, δημιουργώντας μια επιβλητική σιλουέτα που μεταδίδει την χαρακτηριστική αυτοπεποίθηση του Αμερικανικού οίκου.

Τα βραδινά φορέματα, από την άλλη, σχημάτισαν μια συμφωνία υπολογισμένων αποκαλύψεων: Σέξι διαφάνειες και τολμηρά και καταρρακτώδη διαγώνια κοψίματα από μετάξι προσέφεραν μια αισθησιακή αντίθεση στα αυστηρά ρούχα της ημέρας.

Όταν η Τζάνετ αντίκρυσε την Πάρις Τζάκσον

Η παρουσία των διασημοτήτων ήταν εξίσου ισχυρή με τα ρούχα, με την πιο σημαντική στιγμή να συμβαίνει πριν καν ξεκινήσει η επίδειξη: Η τρυφερή αγκαλιά της 59χρονης Τζάνετ και της 27χρονης Πάρις Τζάκσον έξω από το Pavillon Vendôme. Ένα στιγμιότυπο που εξέπληξε ευχάριστα όσους γνώριζαν τι είχε μεσολαβήσει ανάμεσά τους μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον το 2009.

Το 2012 η Πάρις Τζάκσον είχε κατηγορήσει τα αδέλφια του Μάικλ Τζάκσον για απαγωγή της γιαγιάς της (και βασικής κληρονόμου του), Κάθριν Τζάκσον, αφού είχε χάσει τα ίχνη της για εννέα μέρες, κάτι που η ίδια διέψευσε με έντονο τρόπο.

Λίγο καιρό μετά, ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας έδειχνε την Τζάνετ Τζάκσον να αρπάζει βίαια ένα κινητό από τα χέρια της Πάρις με την τελευταία να τρέχει να κρυφτεί στο διπλανό σπίτι και την πρώτη να την κρατούν οι σωματοφύλακές της για να μην την κυνηγήσει! Αφορμή για τον καβγά τους είχε ειπωθεί ότι ήταν οι κληρονομικές διαφορές.

Στα επόμενα χρόνια, η Τζάνετ δεν είχε κάνει follow back την Πάρις Τζάκσον στο Instagram, ενώ το 2018 η Πάρις δεν καλέστηκε ποτέ στην οικογενειακή συγκέντρωση με αφορμή το τιμητικό βραβείο για την καριέρα της Τζάνετ στα βραβεία του Billboard. Όλα αυτά φαίνεται πλέον πως ανήκουν στο παρελθόν αφού, όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες «χάρηκε πραγματικά που είδε η μία την άλλη και μπήκαν μαζί μέσα στον χώρο της επίδειξης».

Η Πάρις Τζάκσον ανέβασε μία σειρά από stories με τη θεία της (Instagram/parisjackson).

Αμέσως μετά την επίδειξη ακολούθησε πριβέ δείπνο για τους διάσημους καλεσμένους- εκεί η Τζάνετ Τζάκσον συναντήθηκε με την Κέιτ Μος, ενώ η ανιψιά της βρέθηκε στην επίδειξη της Stella McCartney.