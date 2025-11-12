Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της το πρωί της Δευτέρας και τη χαρά της που μπόρεσε να βάψει τη ρίζα της μετά από πέντε, περίπου, μήνες, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια εξομολόγηση συνομιλώντας με την καλεσμένη της Αλίνα Κοτσοβούλου.

«Έκανα έναν χρόνο ορμονοθεραπεία, δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα,και λέω “θα μπω στην εξωσωματική από Σεπτέμβριο” αλλά το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ. Και έμεινα φυσιολογικά. Συζητώντας μάλιστα για το θέμα της ηλικίας, μιας και η γνωστή ηθοποιός έμεινε έγκυος έχοντας κλείσει τα 40 της χρόνια όπως η Κατερίνα Καινούργιου παρατήρησε: «Οι περισσότερες γυναίκες σε αυτή την ηλικία κάνουμε παιδιά».

Απαντώντας στις ευχές της καλεσμένης της, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε: «Νομίζω έχω βάλει ένα δίχτυ προστασίας». Σύμφωνα με το περιβάλλον της, η παρουσιάστρια του Alpha έχει περιορίσει πολύ τις μετακινήσεις της το τελευταίο διάστημα αφού ο προσωπικός της γιατρός δεν θέλει να κουράζεται πολύ, ενώ ο αρραβωνιαστικός της Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι ιδιαίτερα υποστηρικτικός και μοιράζεται τον ίδιο ενθουσιασμό για τον ερχομό της κόρης τους την άνοιξη.

Στο καμαρίνι της το πρωί της Τετάρτης με τον προσωπικό της κομμωτή, Γιώργο Ποθητό.

«Έσπασαν» τα τηλέφωνα στο ιατρείο του γυναικολόγου που εμπιστεύτηκε η Καινούργιου

Ο Αλέξανδρος Τζεφεράκος είναι ο γυναικολόγος- μαιευτήρας που στήριξε από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια της Κατερίνας Καινούργιου να αποκτήσει παιδί. Είναι διευθυντής στη μονάδα εξωσωματικής γονιμοποίησης του ΡΕΑ και αντιπρόεδρος του Δ.Σ της κλινικής.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως μετά την αναφορά του ονόματός του από την Κατερίνα Καινούργιου, εκατοντάδες γυναίκες που προσπαθούν να κυοφορήσουν προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το ιατρείο του γνωστού γυναικολόγου θέλοντας να κλείσουν ραντεβού το συντομότερο!