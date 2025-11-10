Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια του Alpha ανακοίνωσε ότι θα γίνει πρώτη φορά μητέρα το βράδυ της Κυριακής μια μια τρυφερή ανάρτησηστο Instagram αγκαλιά με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή μπροστά στο στολισμένο δέντρο τους.

Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η κόρη τους θα ολοκληρώσει την ευτυχία τους

Τόσο το χρώμα του στενού φορέματος της Κατερίνας Καινούργιου όσο και ο στολισμός του πλατό της «Super Κατερίνα», επιβεβαιώσαν τις πληροφορίες που την ήθελαν να περιμένει κορίτσι ενώ η ίδια έκανε είσοδο με το τραγούδι Mamma Mia. «Είναι κάτι που το είχατε καταλάβει από την πρώτη στιγμή» εξομολογήθηκε κοιτάζοντας την κάμερα εξηγώντας ότι ο λόγος που δεν το είχε επιβεβαιώσει μέχρι σήμερα ήταν γιατί έπρεπε να έχει κάνει πρώτα τις απαραίτητες εξετάσεις.

«Νιώθω απίστευτα ευλογημένη γιατί ήταν κάτι που ήθελα πολλά χρόνια, ήταν όνειρό μου να γίνω μανούλα» συμπλήρωσε: «Πέρασα ένα διάστημα που έκανα προσπάθειες με τη βοήθεια των γιατρών, παίρνοντας ορμόνες. Πολλά πράγματα που με άγχωναν προσωπικά δεν άφηναν το όνειρό μου να γίνει πραγματικότητα. Όταν το καλοκαίρι είπα ότι σταματάω για ένα διάστημα, να ξεκουραστώ, να βρω τα πατήματά μου, να μην το σκέφτομαι, ήρθε τόσο απλά, τόσο ομαλά και από μόνο του. Δεν θέλω να απογοητεύεστε όσοι προσπαθείτε γιατί μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο Θεός ξέρει πότε θα το φέρει». Μάλιστα ανέφερε τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ως «άντρα» της.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Γιώργος Λιάγκας είχε ως πρώτο θέμα στη σκαλέτα της εκπομπής του την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου- πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν μάλιστα ότι ήταν και από τους πρώτους που της έστειλαν προσωπικό μήνυμα το βράδυ της Κυριακής.

Τις ευχές τους στην Κατερίνα Καινούργιου έδωσαν και οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ: «Όλη η πρωινή ζώνη γιορτάζει» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Κατερίνας Καινούργιου ήταν πρώτο θέμα και στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή: