Μπορεί τα δημοσιεύματα που ήθελαν έγκυο την Κατερίνα Καινούργιου να κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό, η ίδια όμως μέχρι σήμερα δεν είχε απαντήσει επίσημα, χωρίς όμως να τα διαψεύσει. Ταυτόχρονα τόσο η αλλαγή στη σιλουέτα της, όσο και αρκετά υπονοούμενα που άφηνε σχεδόν σε καθημερινή βάση μέσα από την εκπομπή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε τελικά να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της νωρίς το βράδυ της Κυριακής με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, μπροστά στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι του διαμερίσματός της στο Κολωνάκι όπου συζεί εδώ και έναν χρόνο με τον αρραβωνιαστικό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να επισημοποιήσει πολύ σύντομα τη σχέση του με σύμφωνο συμβίωσης, ενώ το μωρό τους -οι πληροφορίες λένε ότι περιμένουν κοριτσάκι- θα γεννηθεί την άνοιξη του 2026 αφού η 40χρονη παρουσιάστρια διανύει τον τέταρτο μήνα της κύησής της.

Κατερίνα Καινούργιου: Η εγκυμοσύνη… γεννάει πρωτιές

Αδιαφιλονίκητη νικήτρια της πρωινής ζώνης στο δυναμικό κοινό παραμένει η Κατερίνα Καινούργιου από την αρχή της φετινής σεζόν έχοντας πια προηγηθεί με αρκετή διαφορά από τον ανταγωνισμό. Είναι χαρακτηριστικό πως οι μέρες που έχει χάσει την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης από τον Σεπτέμβριο, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, ενώ η «Super Κατερίνα» έχει σημειώσει σημαντική αύξηση στις επιδόσεις της και στο σύνολο κοινού, βγαίνοντας πλέον τις περισσότερες φορές δεύτερη μετά τους «Αταίριαστους».