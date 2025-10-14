Στην -υποτιθέμενη- εποχή της πολιτικής ορθότητας, μια διάσημη γυναίκα που εκτίθεται καθημερινά στον τηλεοπτικό φακό, όπως η Κατερίνα Καινούργιου, δέχεται αφόρητη, πλέον, πίεση να ακακοινώσει δημόσια τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της. Και όχι μόνο αυτό, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να υποθέτουν όχι μόνο σε ποιο μήνα βρίσκεται αλλά και το φύλο του μωρού φέρεται να κυοφορεί.

Πριν από λίγα χρόνια αυτή ήταν η πιο διαδεδομένη τακτική. Μαθαίναμε για μια εγκυμοσύνη και την αποκαλύπταμε χωρίς δισταγμό. Οι εποχές όμως άλλαξαν, μάθαμε να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι, να σεβόμαστε μια γυναίκα που μπορεί να φαίνεται έγκυος επειδή έχει βάλει κιλά αλλά να μην είναι (γιατί μπορεί να έχει κάποιο θέμα υγείας). Ειδικά στις μέρες μας που όλο και περισσότερες γυναίκες αποφασίζουν να κάνουν παιδί μετά τα 40 τους χρόνια, που οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι, φοβούνται να μοιραστούν τη χαρά τους από τους πρώτους μήνες της κύησης.

Advertisement

Advertisement

Η Κατερίνα Καινούργιου έχει φροντίσει μέχρι σήμερα να μην απαντήσει στα δημοσιεύματα που μιλάνε πλέον για την εγκυμοσύνη της ως κάτι δεδομένο. Για να μην το κάνει μπορεί να σημαίνει ότι έχει τους λόγους της, πάντως σίγουρα, όπως μαθαίνουμε, δεν απολαμβάνει αυτό που συμβαίνει.

Οι «μαιευτήρες- γυναικολόγοι» των sites και των social media, αναλύουν τη ρίζα των μαλλιών της Κατερίνας Καινούργιου, τα νύχια της που είναι κοντά, τα πιο χαλαρά ρούχα που επιλέγει, την όρεξη που της έχει ανοίξει, τα τακούνια που συνήθως δεν αντέχει να φοράει για πολλή ώρα στην εκπομπή της, ακόμα την κοινωνική της ζωή που έχει πλέον περιοριστεί πολύ αλλά και το έντονο ενδιαφέρον που δείχνει (ή απλά τώρα το πρόσεξαν) για θέματα που αφορούν εγκύους και μωρά.

Κατερίνα Καινούργιου: «Οι γυναίκες επιλέγουμε αν και πότε θα γίνουμε μητέρες»

Πριν από λίγες μέρες μάλιστα η είδηση ότι η Κατερίνα Καινούργιου ψώνιζε σε κατάστημα βρεφικών ειδών έγινε viral, αν και τελικά αποδείχτηκε ότι έκανε αγορές για το μωρό της στυλίστριάς της. Η ίδια πάντως δεν έκρυβε τα τελευταία χρόνια ότι το θέμα της μητρότητας την απασχολούσε πολύ έντονα, ενώ το 2022 δεν είχε διστάσει να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της με την κρυοσυντήρηση ωραρίων: «Οι γυναίκες επιλέγουμε αν και πότε θα γίνουμε μητέρες. Κάθε γυναίκα ορίζει το σώμα και την ψυχή της όπως εκείνη θέλει. Ανήκω όμως στην κατηγορία των γυναικών που ιδανικά θα ήθελα ν αποκτήσω μελλοντικά παιδάκι» είχε πει.

Πριν από λίγες μέρες οι παπαράτσι τη συνέλαβαν με τον φίλο της, Ανέστη Ευαγγελόπουλο στο κέντρο της Αθήνας.

Ας χαλαρώσουμε λίγο όλοι, και ας αφήσουμε την ίδια να μιλήσει όταν (και αν) η ίδια νιώσει έτοιμη– έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα χρόνια δεν κρύφτηκε ποτέ από το κοινό της- ίσα ίσα που ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στο γυναικείο κοινό οφείλεται στον αυθορμητισμό της και την άνεσή της να μιλάει μπροστά στην κάμερα για ό,τι ευχάριστο και δυσάρεστο συνέβαινε στη ζωή της.