Όλο και πιο έντονα ακούγονται οι φήμες γύρω από την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου, εκείνη όμως δεν έχει πάρει ακόμα θέση, καθώς η ίδια έχει αποφασίσει εδώ και καιρό να μην απαντάει σε ό,τι ακούγεται για εκείνη. «Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, προτεραιότητά της είναι η εκπομπή της και, φυσικά, η υγεία των δικών της ανθρώπων» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον της.

Η αλήθεια είναι πως οι πίνακες τηλεθέασης έχουν φέτος ευνοήσει πολύ τη Super Κατερίνα, αφού τις τρεις πρώτες εβδομάδες της σεζόν έχει χάσει μόνο μία μέρα την πρωτιά στο δυναμικό κοινό. Πολλοί πάντως έχουν παρατηρήσει ότι φέτος η ευαισθησία της απέναντι σε θέματα που έχουν να κάνουν με έγκυες γυναίκες και παιδιά έχει μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και επιδιώκει να προβάλλει στην εκπομπή της σχετικά θέματα:

Την Πέμπτη έκανε τον γύρο του διαδικτύου η είδηση ότι αγοράζε βρεφικά είδη σε μαγαζί γνωστής αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η 40χρονη παρουσιάστρια αγόραζε ένα δώρο για τη στιλίστρια και πολύ καλή της φίλη, Γεωργία Παντελέ, που έγινε μητέρα πριν από λίγους μήνες.

Καινούργιου- Κουτσουμπής: Έτοιμοι για το επόμενο βήμα

Αν και το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε γίνει έντονη αναπαραγωγή της είδησης που έλεγε ότι ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είχε κάνει block την Κατερίνα Καινούργιου, το ζευγάρι όχι μόνο συνεχίζει να είναι μαζί αλλά ετοιμάζονται να υπογράψουν πολύ σύντομα σύμφωνο συμβίωσης με τον γάμο τους να μεταφέρεται, εκτός απροόπτου για το 2026. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες, δεν δίστασε να πει στον αέρα της εκπομπής πως πρόσφατα αναζήτησε τι ακριβώς χρειάζεται για να συνάψει ένα ζευγάρι σύμφωνο.

«Επειδή και οι δύο δουλεύουν πολύ, και επειδή προέκυψαν πολλά δυσάρεστα στη ζωή της αυτό το καλοκαίρι, δεν πρόλαβαν να τον οργανώσουν» αναφέρει στη HuffPost η ίδια πηγή. «Εξάλλου ζουν ήδη σαν παντρεμένοι και όταν η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρεται σε εκείνον τον αποκαλεί “ο άντρας μου”».