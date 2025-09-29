Αν υπάρχει μία παρουσιάστρια που αποτελεί «μηχανή» παραγωγής ειδήσεων είναι σίγουρα η Κατερίνα Καινούργιου. Την ίδια στιγμή που γίνεται πολλή συζήτηση γύρω από τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της, γεγονός που της έχει ασκήσει μεγάλη πίεση όσο και αν δεν θέλει να το δείχνει, Κυριακάτικα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ένα ολιγόωρο block που φέρεται να της έκανε ο αρραβωνιαστικός της Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Τόσο η Κατερίνα Καινούργιου, όσο και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διαψεύδουν ότι συνέβη κάτι τέτοιο (τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάστηκε) και ήταν άκρως καθησυχαστικοί, ενώ το μόνο σίγουρο είναι το πρωί της Κυριακής ότι ο επιχειρηματίας βρισκόταν μαζί της στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι, ενώ εκείνη όλο το Σαββατοκύριακο δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι καθώς ανάρρωνε από μια ίωση που την ταλαιπωρούσε.

Η ανάρτηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Την ίδια στιγμή, ο καλός φίλος της Κατερίνας Καινούργιου, Γιώργος Μαζωνάκης, μοιραζόταν για δεύτερη μέρα τον δικό του πόνο από το πλατό του The Voice. «Τέσσερα χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει!» είπε απευθυνόμενος σε έναν διαγωνιζόμενο- όσα περίπου είναι δηλαδή και τα χρόνια που δεν βρίσκεται κοντά με την αδελφή του, Βάσω, η οποία ήταν για πολλά χρόνια το δεξί του χέρι στη δουλειά αλλά και ο πιο κοντινός του άνθρωπος στη ζωή.

«Δύσκολα φεγγάρια» δεν πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο η Κατερίνα Καινούργιου και ο Γιώργος Μαζωνάκης αλλά και ο Βασίλης Μπισμπίκης που παραδόθηκε στις Αρχές την Κυριακή μετά το σοβαρό ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς γυρνούσε στο σπίτι που νοικιάζει με τη Δέσποινα Βανδή στην περιοχή- την ώρα που εκείνη τραγουδούσε στο MonaΛisa της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Βασίλης Μπισμπίκης πέρασε τη νύχτα στο Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα το πρωί της Δευτέρας, ενώ στο «Πρωινό» αποκάλυψε πως δεν έμεινε πίσω από τα κάγκελα αλλά παρέμεινε στα γραφεία και ήταν ευγενικός. Φυσικά ο χρόνος για το αλκοτέστ που γίνεται στα τροχαία ήταν αρκετός ώστε να μην μπορεί να μετρηθεί αν και πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει πριν προκαλέσει ζημιές σε 10 οχήματα σε μια περιοχή που είναι γεμάτη κάμερες ασφαλείας αλλά και πολλή φύλαξη από Aστυνομία και εταιρείες security.

«Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου»

Λίγες ώρες μετά το ιδιαίτερα ατυχές περιστατικό, ο πρωταγωνιστής της σειράς Porto Leone, που θα κλείσει τα 48 του χρόνια είχε φιλοξενηθεί αρκετά ευδιάθετος στο πλατό της Ναταλίας Γερμανού κάνοντας την αυτοκριτική του, ενώ στο παρελθόν έχει αναφερθεί με ειλικρίνεια σε εξαρτήσεις που είχε από παράνομες ουσίες.