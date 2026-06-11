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Στην τελική ευθεία των προετοιμασιών για τον γάμο της βρίσκεται η Δανάη Μπάρκα. «Δεν έχει άγχος, το μόνο που θέλει είναι να περάσουν καλά οι καλεσμένοι που θα ταξιδέψουν μέχρι τη Μεσσηνία» λέει άτομο από το περιβάλλον της 33χρονης ηθοποιού.

H Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης έχουν φροντίσει να υπάρχουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ώστε να μην απαθανατιστούν κατά τη διάρκεια της γαμήλιας τελετής από παπαράτσι και τηλεοπτικά συνεργεία. «Έχουν προσλάβει ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα security που είναι σε ετοιμότητα να εξουδετερώσει ακόμα και drone καθώς ο γάμος θα γίνει σε ιδιωτικό χώρο όπου θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όσους δεν έχουν πρόσκληση» αναφέρει καλά πληροφορημένη πηγή. «Θέλουν αυτή η ιερή στιγμή να είναι μόνο για εκείνους και τους πιο αγαπημένους τους ανθρώπους».

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Αρκετοί εξάλλου από αυτούς θα είναι από τον χώρο του θεάματος, όπως η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Νίκος Κοκλώνης, η Μαρία Καβογιάννη και φυσικά ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, που η Δανάη Μπάρκα αποκαλούσε πάντα δεύτερο πατέρα της.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Δέσποινα Βανδή θα δώσουν το παρών στον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Δανάη Μπάρκα: Έκανε την τελική πρόβα νυφικού

Από την πρώτη στιγμή η Δανάη αλλά και ο θεσσαλονικιός επιχειρηματίας (δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης) είχαν εμπιστευτεί το σχεδιαστικό δίδυμο Mi-Ro για τον γάμο τους. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου η μοναχοκόρη της Βίκυς Σταυροπούλου θα εμφανιστεί με ένα ρομαντικό νυφικό στην τελετή και στη συνέχεια θα φορέσει μια πιο λιτή δημιουργία για το γλέντι που αναμένεται να κρατήσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.