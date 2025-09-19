Η σχέση μας με την Κατερίνα Καινούργιου μετράει τουλάχιστον 17 χρόνια. Εκείνη τότε εργαζόταν ως ρεπόρτερ στον «Πρωινό Καφέ» και κάλυπτε τα παρασκήνια του X-Factor. Ήταν πολύ ευγενική, πολύ όμορφη, είχε μια ελκυστική συστολή. «Εσύ θα γίνεις πρώτο όνομα» της είχα πει. Τα μάτια της είχαν αστράψει. Δύο χρόνια, έμπαινε στους περιβόητους «Πεντάμορφους» του Mega με τον Νίκο Παπαδάκη, τη Δούκισσα Νομικού, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τη Μαρία Αραμπατζή.

Η πρωινή εκπομπή εκείνη κράτησε μόνο μία σεζόν, αλλά συζητιόταν για αρκετά χρόνια. Στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου πήγε στον Alpha, κάτω από τον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Ηλιάκη στο πετυχημένο «Δέστε Τους». Με έναν μαγικό τρόπο όμως, το όνομά της ακουγόταν περισσότερο. Τη μία για τις περιβοήτες πλαστικές της ή την άρθρωσή της, την άλλη για τη σχέση της με τον, τότε, σταρ του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργο Σαμαρά, που είχε λήξει άδικα με την Ελένη Μενεγάκη να την παρηγορεί στον τηλεοπτικό αέρα και το γυναικείο κοινό να ταυτίζεται μαζί με το «άτυχο» κορίτσι που έχει όλα τα καλά αλλά δεν μπορεί να βρει την ευτυχία στην προσωπική του ζωή.

Η Κατερίνα Καινούργιου με τον Νίκο Μουτσινά και τη Μαρία Ηλιάκη το 2011.

Το «Δέστε τους» μάλιστα είχε αντικατασταθεί από το «Όλα παίζουν» με την Κατερίνα Καινούργιου να συνεργάζεται με την Αλέκα Καμηλά, την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Λιανό με τα gossip της εποχής να αναφέρονται στις ανταγωνιστικές της σχέσεις με την Μπέττυ.

Με την Μπέττυ Μαγγίρα και την Αλέκα Καμηλά το 2015.

Εκείνη την εποχή της είχαμε ήδη κάνει το πρώτο της εξώφυλλο στο περιοδικό ΟΚ!. «Μα θα κάνεις την Καινούργιου εξώφυλλο;» μου έλεγαν τότε. «Αυτή έχει έρθει για να μείνει» είχα απαντήσει τότε. Η Κατερίνα Καινούργιου ήταν αποφασισμένη να γίνει «κεντρικιά». Και τα κατάφερε. Συνεργαστήκαμε πρώτη φορά το 2015- για λίγες μόνο μέρες, αφού αποχώρησα εξαιτίας μιας συμφωνίας που δεν τήρησε το κανάλι- στην αξέχαστη #not εκπομπή με τίτλο «Λόγω TiVis», μαζί με τη Φωτεινή Πετρογιάννη και τον Αντώνη Βλοντάκη.

Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς με την ομάδα του Λόγω TiVis και τον Δήμο Βερύκιο.

Εκεί που το όνειρο της «κεντρικιάς» έδειχνε να σβήνει απότομα, ήρθε η σανίδα σωτηρίας από το Epsilon TV. Το «Φτιάξε καφέ να στα πω» έγινε «Ευτυχείτε» στο Open (δεύτερη αποτυχημένη απόπειρα συνεργασίας μας, πόσο είχαμε τσακωθεί τότε!) και μετά ήρθε η «Super Κατερίνα», έχοντας πάντα στο πλευρό της τον τηλεοπτικό φύλακα άγγελό της, Θέμη Μάλλη, με τον οποίον για πρώτη φορά φέτος έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους- εκείνος παρέμεινε στη Barking Well του Νίκου Κοκλώνη- μια «οικογενειακή» σχέση που έληξε άδοξα- και πολύ άδικα, αν με ρωτάς.

Με τον καλό της φίλο και πρώην, πλέον, συνεργάτη, Θέμη Μάλλη, τον Νοέμβριο του 2017.

Αντιλαμβάνεσαι, λένε, το star quality κάποιου, όταν σε ρωτάει ο κόσμος για εκείνον, όπου και αν βρεθείς. Η Κατερίνα Καινούργιου έδινε πάντα άφθονη τροφή για σχολιασμό. Μέρος της επιτυχίας της άλλωστε ήταν αυτό ακριβώς, ακόμα και μια-δυο φορές ο έλεγχος πήγε να χαθεί. Εδώ και αρκετές μέρες όλοι συζητούν αν η Κατερίνα περιμένει το πρώτο της παιδί. Γιατί δεν έχει βάψει τη ρίζα της, γιατί έχει πολύ κοντά τα νύχια της, γιατί έχει «ανοίξει» λίγο στην περιφέρεια, γιατί έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους Ταύρους στη στήλη της αστρολογίας, γιατί είπε ότι φέτος θα μάθει να μαγειρεύει, γιατί προειδοποίησε όσους την κακολογούν ότι θα έχουν νομικές συνέπειες αν το συνεχίσουν. Πολλά τα γιατί, καμία απάντηση από την ίδια. Guess what, μην την περιμένετε στο προσεχές μέλλον.

Την Τρίτη πήγα στον οδοντίατρό μου και εκεί που με είχαν ανάσκελα με κάτι τροχούς και τανάλιες μέσα στο στόμα, έρχεται με χαρά η βοηθός του και με ρωτάει: «Έλα πες, η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος;». Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε στην επόμενη ακριβώς μέρα που πήγα για κούρεμα. Πάλι ανάσκελα, στον λουτήρα (μάλλον πιστεύουν ότι όταν δεν μπορείς να κουνηθείς, απαντάς πιο εύκολα), να ακούω ακριβώς την ίδια ερώτηση, αλλά αυτή τη φορά να ακούω την απάντηση πριν μιλήσω «Σίγουρα είναι, τα καταλαβαίνω εγώ αυτά, έχω δυο παιδιά».

Η ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης ο αρραβωνιαστικός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου και η (μη) απάντηση στις φήμες

Απάντηση φυσικά δεν πήραν γιατί και να το ήξερα, δεν θα μπορούσα να αποκαλύψω. Πριν από μια δεκαετία, αυτά τα θέματα ήταν απλά. Μαθαίναμε ότι η Φαίη Σκορδά ήταν έγκυος, το κάναμε εξώφυλλο στο ΟΚ! χωρίς να τη ρωτήσουμε, εκείνη θύμωνε λίγο, το κοινό χαιρόταν. Το 2025 δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, όχι για ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο σαν την Καινούργιου αλλά ούτε για τη γειτόνισσά σου.

Όταν μια γυναίκα έχει πει τόσες φορές ότι θέλει όσο τίποτα στον κόσμο να γίνει μητέρα και έχει αγγίξει μια ηλικία που οι πιθανότητες αρχίζουν να μην είναι τόσο χαμογελαστές, δεν οφείλεις απλά, είσαι υποχρεωμένος να προσέχεις διπλά και τριπλά πριν πεις κάτι για λίγα «κλικ». Ας αφήσουμε λοιπόν την κάθε Super Κατερίνα Καινούργιου να πάρει μια ανάσα γιατί η πίεση που της ασκείται αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι ότι είναι αρκετά μεγάλη από τα δημοσιεύματα που δεν είναι πάντα καλοπροαίρετα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι ιερά και η επιθυμία μιας κύησης είναι σίγουρα στην κορυφή της λίστας που απαιτεί μια στοιχειώση ενσυναίθηση.