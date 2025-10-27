Για άλλη μια φορά ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση θα βρεθούν δικαστικά αντιμέτωποι μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο τραγουδιστής στην πρώην σύζυγό του για έκθεση της κόρης τους σε κίνδυνο. Μετά τον «άγριο» χωρισμό του ζευγαριού, η μικρή ζει με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη και εκείνος ταξιδεύει στη συμπρωτεύουσα για να την επισκεφτεί.

Ο Κώστας Δόξας ισχυρίζεται ότι του έστειλαν μια φωτογραφία, την οποία εξασφάλισε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, στην οποία φαίνεται η Μαρία Δεληθανάση να οδηγεί φορώντας κράνος το μηχανάκι της έχοντας πίσω το παιδί της χωρίς το, επίσης, υποχρεωτικό κράνος, Η πλευρά της Μαρίας Δεληθανάση ισχυρίζεται ότι την επίμαχη φωτογραφία τράβηξε κρυμμένος ο ίδιος ο τραγουδιστής.

«Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι χωρίς κράνος, κάποιος πρέπει να πει κάτι» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 46χρονος τραγουδιστής στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι κάτι που γίνεται «κατ’ εξακολούθηση»΄και πως η πρώην σύζυγός του δεν μπορεί να του κάνει μήνυση για ψευδή καταμήνυση επειδή είχε φροντίσει να προσκομίσει φωτογραφία που αποδεικνύει την έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Λίγο μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο Κώστας Δόξας, οι Αρχές αναζήτησαν και συνέλαβαν τη Μαρία Δεληθανάση. «Κοιτάζω πλέον να μην δυναμιτίζω την ατμόσφαιρα, αλλά κάποια στιγμή λες “δεν γίνεται άλλο”» συμπληρώνει ο Κώστας Δόξας, ο οποίος είχε και εκείνος συλληφθεί μετά από καταγγελία της πρώην συζύγου του τον Ιανουάριο του 2022 κάτω από το σπίτι της Μαρίας Δεληθανάση έχοντας μόλις παραδώσει την κόρη τους στη γιαγιά της.

Κώστας Δόξας- Μαρία Δεληθανάση: Το διαζύγιο και η μήνυση για ενδοοικογενειακή βία

Ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση πήραν και επίσημα διαζύγιο τον Μάιο του 2024. Τρία χρόνια πριν εκείνη του είχε κάνει μήνυση για ενδοοικογενειακή βία, με αποτέλεσμα εκείνος να αναγκαστεί να αποχωρήσει από το τηλεοπτικό show Your Face Sounds Familiar όπου συμμετείχε ως διαγωνιζόμενος και, όπως έχει παραδεχτεί, η καριέρα του να δεχτεί πολύ μεγάλο πλήγμα.

Ο Κώστας Δόξας και η Μαρία Δεληθανάση τον πρώτο καιρό της σχέσης τους.

Η χρονική στιγμή που κατέθεσε τη συγκεκριμένη μήνυση ο Κώστας Δόξας στο αστυνομικό τμήμα Μοσχάτου για κάποιους δεν είναι τυχαία, αφού σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 17 Νοεμβρίου, το πρώην ζευγάρι, αναμένεται να συναντηθεί ξανά στα δικαστήρια με αφορμή την εκδίκαση της μήνυσης που του είχε κάνει εκείνη για ξυλοδαρμό.

«Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο για εμένα. Καλούμαι να ανακαλώ διαρκώς στη μνήμη μου και να αναβιώνω τα περιστατικά που έζησα» είχε ισχυριστεί η Μαρία Δεληθανάση στο Buogiorno. «Και πέρα από όλο αυτό, υπάρχει και παραπληροφόρηση. Έχω να κάνω με έναν “πόλεμο” έξωθεν όπου ισχυρίζονται από την άλλη πλευρά ότι έχει δικαιωθεί σε διάφορες δίκες και ότι δεν έχουν συμβεί τα περιστατικά κτλ.»

«Από την πρώτη στιγμή λέω την αλήθεια. Το ίδιο πράγμα θα εξακολουθώ να υποστηρίζω, μέχρι να δικαιωθώ. Όλα τα άλλα είναι παιχνίδια δημοσιότητας που τυγχάνει ο αντίδικος να έχει βήμα. Οπότε μπορεί να βγαίνει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, με όποιον τρόπο νομίζει. Η αλήθεια είναι μία και είναι αυτή που υποστηρίζω εγώ».