Διπλό θεατρικό χτύπημα ετοιμάζει ο Κώστας Σπυρόπουλος αυτή τη σεζόν. Ο δημοφιλής ηθοποιός αποφάσισε να πρωταγωνιστήσει ξανά στην επιτυχημένη παράσταση Toc Toc, πέντε χρόνια μετά την τελευταία του θεατρική εμφάνιση στον ίδιο ρόλο- αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο έργο ανέβηκε πρώτη φορά από εκείνον το 2013.

Από τα τέλη Νοεμβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο «Βρετάνια», ο Κώστας Σπυρόπουλος θα μοιραστεί την ίδια σκηνή με τον Μιχάλη Μητρούση, τη Μαρία Γεωργιάδου , τον Διονύση Κλάδη και τη Στέλλα Κωστοπούλου, ενώ για τον τρίτο γυναικείο ρόλο της ξεκαρδιστικής παράστασης που έχει γίνει και ταινία, συζητάει η κόρη του Γιάννη Μποσταντζόγλου και την Δήμητρας Παπαδήμα, Θαλασσινή.

Ο Κώστας Σπυρόπουλος με τη σύντροφό του Χριστίνα Πολίτη και τον Γιώργο Σαμπάνη τον Ιούλιο.

Και σε δεύτερη παράσταση ο Σπυρόπουλος

Σε εντατική εργασιοθεραπεία φαίνεται πως έχει αποφασίσει να επιδοθεί ο Κώστας Σπυρόπουλος, αφού έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Spoon face- Η κουταλένια» που ανεβαίνει σε λίγες εβδομάδες κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο «Μουσούρη» με πρωταγωνίστριες τη Νίκη Παλληκαράκη και την ταχύτατα ανερχόμενη Καρολίνα Ιουλία Σακελλάριου, την οποία μάλιστα έχει παντρέψει η πρώην σύζυγος του Κώστα Σπυρόπουλου, Μαρίνα Ασλάνογλου- οι δύο τους διατηρούν πολύ φιλικές σχέσεις.