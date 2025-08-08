Η Λένα Σαμαρά με τους γονείς της

Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 7η Αυγούστου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» να την κρατήσουν στη ζωή.

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπητήρια, ενώ αρκετοί έλληνες από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έκαναν αναρτήσεις αποχαιρετώντας τη Λένα Σαμαρά. Ανάμεσά τους, η Μιμή Ντενίση που τη συνδέει βαθιά φιλία με την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά: «Τόσο νέα τόσο δημιουργική με ευγένεια κ ήθος» έγραψε η διάσημη ελληνίδα ηθοποιός. «Πόσο άδικο. Αντώνη Γεωργια πονάω μαζί σας. Ο Θεός να σας δώσει δύναμη ν αντέξετε Προσευχόμαστε για σας κ την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας».

Το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν από την ανάρτηση του συζύγου της Κώστα Μπακογιάννη, η άνκοργούμαν του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, έστειλε τα συλληπητήριά της στο ζεύγος Σαμαρά.

H ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα για τον άδικο χαμό της Λένας Σαμαρά στα 34 της χρόνια:

«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλληπητηριά μας στην οικογένεια της Λένας Σαμαρά και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο» είπε η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». «Σεβόμενοι την κατάσταση της οικογένειας δεν πρόκειται να επεκταθούμε καθόλου» συμπλήρωσε.

Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στο Πρώτο Νεκροταφείο

Όπως ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς η κηδεία της κόρης τους θα γίνει τo μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστουστον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.

Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας,

στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών,

στις 13:00. — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) August 8, 2025