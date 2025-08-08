Πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η απώλεια της κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 7η Αυγούστου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» να την κρατήσουν στη ζωή.
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπητήρια, ενώ αρκετοί έλληνες από τον καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο έκαναν αναρτήσεις αποχαιρετώντας τη Λένα Σαμαρά. Ανάμεσά τους, η Μιμή Ντενίση που τη συνδέει βαθιά φιλία με την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά: «Τόσο νέα τόσο δημιουργική με ευγένεια κ ήθος» έγραψε η διάσημη ελληνίδα ηθοποιός. «Πόσο άδικο. Αντώνη Γεωργια πονάω μαζί σας. Ο Θεός να σας δώσει δύναμη ν αντέξετε Προσευχόμαστε για σας κ την αγνή ψυχή της Λένας που θα είναι πάντα πλάι σας».
Το πρωί της Παρασκευής, λίγο πριν από την ανάρτηση του συζύγου της Κώστα Μπακογιάννη, η άνκοργούμαν του ΣΚΑΪ, Σία Κοσιώνη, έστειλε τα συλληπητήριά της στο ζεύγος Σαμαρά.
H ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα για τον άδικο χαμό της Λένας Σαμαρά στα 34 της χρόνια:
«Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλληπητηριά μας στην οικογένεια της Λένας Σαμαρά και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο» είπε η Κατερίνα Καραβάτου μέσα από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα». «Σεβόμενοι την κατάσταση της οικογένειας δεν πρόκειται να επεκταθούμε καθόλου» συμπλήρωσε.
Λένα Σαμαρά: Το τελευταίο αντίο στο Πρώτο Νεκροταφείο
Όπως ανακοίνωσε ο Αντώνης Σαμαράς η κηδεία της κόρης τους θα γίνει τo μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστουστον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων.