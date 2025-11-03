Με μια λιτή ανακοίνωση έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας ότι η Δανάη Σκιάδη αποχώρησε από τις πρόβες της παράστασης Barcelona θα έκανε πρεμιέρα στις 10 Νοεμβρίου στο θέατρο «Πτι Παλαί».

Η Δανάη Σκιάδη και ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης από τον φακό του Γιώργου Καπλανίδη.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, που αυτή την περίοδο κάνει γυρίσματα για τη σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί ρε πατέρα», αναγκάστηκε να ξεκινήσει ξανά πρόβες από την αρχή, αναγκάστηκε να ξεκινήσει ξανά από την αρχή τις πρόβες σε εντατικούς ρυθμούς, με την ταλαντούχα Ηλιάνα Μαυρομάτη που πήρε με συνοπτικές διαδικασίες τη θέση της Δανάης Σκιάδη.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη, τον περασμένο Γενάρη.

Τι είχε όμως συμβεί; Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, η Δανάη Σκιάδη είχε καλλιτεχνικές διαφωνίες με τον σκηνοθέτη της παράστασης, Πάρη Ερωτοκρίτου που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο και έτσι η ίδια προτίμησε να αποχωρήσει. Η «επίσημη» εκδοχή πάντως είναι ότι η ίδια έφυγε από την παράσταση «για προσωπικούς λόγους».

Σύμφωνα με το νέο δελτίο τύπου, ο 39χρονος Μιχάλης Λεβεντογιάννης και η 36χρονη Ηλιάνα Μαυρομάτη θα κάνουν τελικά πρεμιέρα στις 24 Νοεμβρίου.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης σε έναν «σκοτεινό» ρόλο

Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Μπες Γουόλ, που έκανε μεγάλη επιτυχία την περασμένη σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ ενώ η Ηλιάνα Μαυρομάτη ερμηνεύει τον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν.

Η ιστορία εξελίσσεται σε ένα μόνο βράδυ. Ξεκινάει όταν ο γοητευτικός Μανουέλ (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) επιστρέφει στο διαμέρισμά του στη Βαρκελώνη με την Ιρέν (Ηλιάνα Μαυρομάτη), μία νεαρή και μεθυσμένη Αμερικανίδα τουρίστρια. Οι δυο τους, χαρούμενοι, δείχνουν ότι θέλουν να απολαύσουν μια ερωτική βραδιά χωρίς δεσμεύσεις. Όμως σύντομα εμφανίζονται εντάσεις, δημιουργούνται ρωγμές.

Σώματα και πολιτισμοί συγκρούονται έντονα και πίσω από την αρχική ρομαντική τους διάθεση διαφαίνεται πως και οι δύο έχουν κρυφές προθέσεις. Την ερωτική ατμόσφαιρα διαδέχονται η αγωνία και η απειλή του θανάτου, ενώ απρόσμενα, οι πολιτικές τους απόψεις αλλάζουν δραματικά την μεταξύ τους κατάσταση.