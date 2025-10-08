Νέα σελίδα στην κόντρα του Γιώργου Λιάγκα με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Νίκο Συρίγο: Το πρωί της Τετάρτης, με αφορμή την εμφάνιση του Βασίλη Μπισμπίκη στο δικαστήριο, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στο αμήχανο σκηνικό με τη Μιρέλα Ρούτσι το πρωί της Κυριακής στο «Χαμογέλα και πάλι».

Μία μέρα πριν, η εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου είχε προβάλει τις αποκλειστικές δηλώσεις του 47χρονου ηθοποιού στον Νίκο Συρίγο. Ο Βασίλης Μπισμπίκης είχε επαναλάβει ότι ο Πάνος Ρούτσι είχε καλέσει προσωπικά τόσο εκείνον όσο και τη Δέσποινα Βανδή, κάτι που διέψευσε κατηγορηματικά η σύζυγός του την επόμενη μέρα στο πλατό, με τον Νίκο Συρίγο να μην αντιδρά.

Advertisement

Advertisement

«Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί που παρέσυραν τον Μπισμπίκη στο ολέθριο λάθος της εμφάνισής του στον Ρούτσι, στον Συρίγο. Ο Συρίγος επιτυχία έκανε. Εκεί όμως που αισθάνθηκε άσχημα ο Συρίγος είναι την επόμενη ημέρα που τον παγίδευσε η ίδια του η εκπομπή, που δεν μίλησε» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, τονίζοντας την επιτυχία της εκπομπής. “Ο Συρίγος με τον Μπισμπίκη είναι φίλοι και καλά κάνουν και είναι φίλοι»

«Λένε λοιπόν πάρα πολλοί άνθρωποι στον Μπισμπίκη: «Εμπιστεύτηκες τον φίλο σου τον Συρίγο”, παρότι επικοινωνούσε με πολλούς δημοσιογράφους κι επέλεξε να μιλήσει εκεί» μονολόγησε ο Γιώργος Λιάγκας. «Ο Συρίγος, που του έκανες αυτή την τιμή και του χάρισες την προσωπική δημοσιογραφική επιτυχία, γιατί την επόμενη ημέρα, όταν στην ίδια εκπομπή η γυναίκα Ρούτσι είπε ότι “δεν καλέσαμε ποτέ τη Βανδή και τον Μπισμπίκη”, δεν είπε κάτι;».

«Δεν τα βάζω με τον Συρίγο, δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει»

Ο Γιώργος Λιάγκας δεν έμεινε μόνο εκεί: «Εγώ δεν τα βάζω με τον Συρίγο, δεν είμαι κομπλεξικός να τα βάλω με ανθρώπους που μου έχουν κάνει κριτική. Εγώ κάνω 30 χρόνια καριέρα επειδή η κρίση μου δεν επηρεάζεται από ποιον με συμπαθεί και ποιον δεν με συμπαθεί. Ο Συρίγος έκανε επιτυχία και μπράβο του. Ο Συρίγος αδειάστηκε από την ίδια του την εκπομπή και δεν είχε την τηλεοπτική εμπειρία να αντιδράσει ως όφειλε απέναντι στον Μπισμπίκη την επόμενη μέρα. Πιάστηκε, όχι αδιάβαστος, πιάστηκε εξαπίνης, απροετοίμαστος εκείνη την ώρα, γι’ αυτό δεν αντέδρασε.

«Λέω το ρεπορτάζ όχι για τον Συρίγο, λέω το ρεπορτάζ για τον Μπισμπίκη. Του λένε του Μπισμπίκη: “Γιατί ο φίλος σου ο Συρίγος που τον εμπιστεύτηκες, δεν αντέδρασε την επόμενη μέρα; Γιατί όλοι αυτοί οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς και φαρισαίοι των αριστερών οργανώσεων δεν βγήκαν μετά να πουν “ναι, αυτή είναι η αλήθεια ή σε μία υπερβολή είπαμε κάποια ψέματα και κάναμε μία κινητοποίηση ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι καλλιτέχνες; Κι ο αφελής Μπισμπίκης πίστεψε, γιατί τόσο του κόβει εκεί, ότι ο Ρούτσι θα καλούσε συγκεκριμένα ονόματα και είχε βάλει πρώτα στη λίστα “Βανδή” και “Μπισμπίκης“».

Λίγη ώρα μετά τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα με αποδέκτη τον Νίκο Συρίγο, ανέβασε το παρακάτω story μαζί με τη Σίσσυ Χρηστίδου αφού εκείνη την ώρα έκαναν τη σύσκεψη της εβδομάδας στα γραφεία της εκπομπής. «Κάτι δικά μας» έγραψαν οι δύο φίλοι και συνεργάτες χωρίς όμως να αναφέρονται ονομαστικά στον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του.