Το νέο της άλμπουμ ανακοίνωσε μέσω Instagram η Μαντόνα με σέξι και εντυπωσιακές φωτογραφίες, φορώντας τόσο διάφανα φορέματα όσο και casual ρούχα.

Το άλμπουμ, με τίτλο «Confessions Part II», θα αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου «Confessions on a Dance Floor» του 2005 και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

Η ίδια η Μαντόνα «ανυπομονεί να το μοιραστεί» με το κοινό ενώ τονίζει ότι «η εποχή της ντίσκο… συνεχίζεται».

Στην ανάρτησή της επίσης αναφέρει ότι «ανακάλυψε στη ντουλάπα της παλιά ντίσκο παπούτσια και ένα Gucci σακάκι από την εποχή των «Confessions».

Το αρχικό άλμπουμ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, με παγκόσμια hits και Grammy.