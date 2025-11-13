Στην Αθήνα ταξίδεψε από το Λονδίνο την Τετάρτη η Μαρί Σαντάλ ώστε να βρεθεί κοντά στον σύζυγό της Παύλο Ντε Γκρες. Το μεσημέρι της Πέμπτης, η 57χρονη επιχειρηματίας γευμάτισε μαζί με τον ιδιοκτήτη του Athenee, Χρύσανθο Πανά και τρεις καλές της φίλες, που αποτελούν τον στενό της κύκλο: Τη Λίζα Μακφάντεν- Μελά, την Αλεξία Καψή-Διβάνη (των γνωστών ξενοδοχείων) και τη συμμαθήτριά της, Ντόρις Ρομπς, η οποία συνδέεται φιλικά και με την πρώην σύζυγο του Νικόλαου Ντε Γκρες, Τατιάνα Μπλάτνικ.

Στη μεσημεριανή της εξόρμηση στο κέντρο της Αθήνας, η Μαρί Σαντάλ δεν αποχωρίστηκε στο σκυλάκι της, ράτσας dachshund, και γι’ αυτό τον λόγο προτίμησε να κάτσει στον εξωτερικό χώρο του Athenee ενώ αυτό που σχολιάστηκε ήταν η χαλαρή και ευγενική στάση της απέναντι στον κόσμο που την αναγνώριζε και τη χαιρετούσε.

Σε ανάρτησή της πριν από δυο 24ωρα από το Λονδίνο όπου διατηρεί πολυτελή οικία (όπως και στη Νέα Υόρκη), η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της αφού γιορτάζει τα 25 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας της με βρεφικά και παιδικά ενδύματα, Marie Chantal London. «Ανυπομονώ να μοιραστώ με όλους σας το επόμενο μου πρότζεκτ» έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως έχει δηλώσει και ο Παύλος Ντε Γκρες, μαζί με τη σύζυγό του θα περνάνε πλέον περισσότερο καιρό στην Ελλάδα, όταν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέπουν, και αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που προχώρησαν στην αγορά πολυτελούς διαμερίσματος στην οδό Ηρώδου Αττικού. Οι ίδιοι άλλωστε δεν κρύβουν πόσο απολαμβάνουν τον καλό καιρό της Ελλάδας.

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα είχε αποσπάσει δηλώσεις του συζύγου της Μαρί Σαντάλ, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: